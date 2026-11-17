Rencontre trilatrale inédite entre Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump à Shenzhen. Analyse des enjeux diplomatiques, commerciaux et militaires lors du sommet Apec.

Les présidents chinois Xi Jinping, russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump convergent à Shenzhen pour un sommet trilatral sans précédent. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans le cadre de la Coopération économique Asie-Pacifique, mais dépasse largement le cadre économique habituel. Les trois dirigeants se réunissent dans une période de tensions mondiales exacerbées, marquée par les conflits en Ukraine et dans le Golfe Persique.

Un rendez-vous diplomatique au centre des crises mondiales

Cette rencontre historique est attendue jeudi à 14h30, soit 6h30 GMT. Elle intervient alors que le monde traverse une période de crises multiples, suscitant l'inquiétude de nombreux acteurs internationaux. Des pays comme l'Ukraine, l'Europe ou Taïwan redoutent des arrangements passés entre les trois grandes puissances à leurs dépens. Le calendrier serré place Xi Jinping à Shenzhen depuis la nuit de mardi à mercredi, tandis que Donald Trump arrive dans l'après-midi en provenance des Philippines.

Also read Avec le sommet Xi-Poutine-Trump, le Japon craint d’être mis sur la touche

Agenda obscur et dénucléarisation au cœur des discussions

L'agenda précis du sommet trilatéral reste flou et peu documenté par les médias officiels. La Chine, longtemps discrète sur la tenue même de cette réunion, se contente de mentionner des objectifs larges tels que la paix mondiale et la stabilité stratégique dans les relations entre grandes puissances. Donald Trump a indiqué vouloir aborder les questions de dénucléarisation et la guerre en Iran, avant d'ajouter l'Ukraine à la liste des sujets le lundi précédent. Le Kremlin, de son côté, invoque la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale pour légitimer cet échange.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est abstenu de confirmer la tenue d'une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Toutefois, Donald Trump a laissé entendre que Kim Jong-un aimerait se rendre à Shenzhen. Les discussions entre Vladimir Poutine et Xi Jinping incluront la coopération énergétique, l'intelligence artificielle et la finance, avant de passer aux questions de politique étrangère incluant l'Ukraine et la péninsule coréenne.

Advertisement

Contexte géopolitique et tensions commerciales internationales

Cette rencontre s'accompagne de violences récentes dans le Golfe. Les États-Unis ont mené des frappes contre l'île iranienne de Qeshm mardi, affirmant avoir visé un site de missiles. Cela fait suite au ciblage par la République islamique d'une base américaine à Bahreïn. Parallèlement, l'Ukraine a endommagé le pont de Crimée lors d'une attaque symbolique. La dernière rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine datait d'août 2025 en Alaska, sans avancée diplomatique notable sur la guerre en Ukraine.

La visite de Donald Trump coïncide avec l'annonce par Washington de nouvelles mesures visant à bloquer l'accès de la Chine aux puces américaines par le biais de pays tiers. Cette annonce intervient après la démission du dirigeant de Nvidia, Jensen Huang, suite à une relation avec une femme d'affaires chinoise. Ces tensions technologiques s'ajoutent au contexte politique interne américain, ce déplacement étant le premier à l'étranger de Donald Trump depuis la défaite électorale aux législatives de mi-mandat du 3 novembre.

Enjeux internes et positionnements des chefs d'État

Donald Trump cherche des gains diplomatiques pour atténuer sa défaite parlementaire, tandis que Xi Jinping appelle à éliminer les barrières commerciales pour consolider le rôle de la Chine. Vladimir Poutine vise à maintenir le récit d'une Russie restant une grande puissance malgré les sanctions liées à la guerre en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a soulevé la possibilité d'un entretien séparé entre Poutine et Trump, ajoutant une couche supplémentaire d'incertitude à ce calendrier international dense et stratégique.