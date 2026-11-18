Rencontre inédite à Shenzhen entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Analyse des discussions sur la paix mondiale, la crise ukrainienne et les sanctions économiques.

Une scène diplomatique sans précédent s'est dessinée mercredi soir à Shenzhen, en Chine, lorsque Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont échangé leurs premières poignées de main côte à côte. Cette rencontre visuelle marque la veille immédiate d'un sommet tripartite historique qui attire l'attention mondiale entière. Les présidents des États-Unis, de Chine et de Russie se sont salués lors d'un banquet officiel organisé par le dirigeant chinois, soulignant l'importance stratégique de cet événement rare.

Une réception protocolaire et symbolique

Donald Trump a été personnellement accueilli par Xi Jinping à sa descente d'avion, une marque de déférence extrêmement rare pour un président chinois. Ce geste faisait écho à une courtoisie similaire manifestée par Donald Trump en septembre dernier aux États-Unis. Lors de cet échange, le dirigeant américain a brièvement passé son bras autour des épaules de Xi Jinping, un geste expansif inhabituel pour ce dernier. La cérémonie était suivie de près par des avions de guerre survolant l'aéroport, tandis que des foules agitaient les drapeaux américain et chinois en scandant une chaleureuse bienvenue.

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Priorités stratégiques et stabilité mondiale

Xi Jinping a réaffirmé son désir de stabilité dans un contexte géopolitique marqué par les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi que par les tensions commerciales suite au retour de Donald Trump à la Maison Blanche en 2025. Il a exprimé sa joie de procéder à des échanges approfondis avec Donald Trump sur les relations sino-américaines et la coopération en Asie-Pacifique. L'objectif affiché est de faire progresser une relation constructive et stratégiquement stable entre les deux nations, malgré les incertitudes persistantes.

Les positions divergentes et le contexte des sanctions

Les vues des participants diffèrent nettement sur la question des sanctions internationales. Vladimir Poutine a affirmé que les sanctions occidentales visant Moscou depuis plus de dix ans avaient échoué à détruire l'économie de son pays. Il a rejeté les politiques reposant sur l'isolement et les ultimatums, qualifiant la rencontre à venir d'utile. À l'inverse, le Premier ministre canadien Mark Carney a indiqué que les sanctions se renforceraient tant que la guerre se poursuivra en Ukraine, soulignant la division entre les blocs.

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Un agenda complexe et des parallèles historiques

Le format précis et le contenu exact du sommet de jeudi restent flous, la Chine s'étant gardée de publier un détail, se limitant à mentionner la paix mondiale. Les observateurs comparant cet événement à un Yalta bis craignent des accords passés sans consulter l'Europe ou Taïwan. Vladimir Poutine a déjà discuté pendant plus de deux heures avec Xi Jinping, abordant la coopération économique et la péninsule coréenne. Cette réunion marque le retour de Poutine dans une rencontre diplomatique avec des dirigeants occidentaux depuis près de cinq ans.

Les prochaines étapes et les incertitudes

Donald Trump a indiqué vouloir aborder la dénucléarisation et la guerre en Iran, tout en mentionnant l'Ukraine. Il a également laissé entendre qu'il pourrait rencontrer Kim Jong Un. Les dirigeants assisteront d'abord au sommet de l'Apec avant la rencontre trilatérale prévue jeudi à 14 heures 30. Les experts préviennent que le sommet pourrait ne pas aboutir à grand-chose, mais le scrutin reste intense pour comprendre comment ces trois puissances vont reconfigurer l'ordre international actuel.