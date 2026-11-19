Réunion trilatérale inédite à Shenzhen entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping pour discuter de la guerre en Ukraine, de l'IA et de la désarmement nucléaire.

Une réunion historique entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping s'est tenue jeudi dans la ville chinoise de Shenzhen. Les trois dirigeants se sont rencontrés en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique ( Apec), marquant un moment diplomatique sans précédent dans les relations internationales contemporaines.

Une rencontre trilatérale inédite et structurante

La rencontre entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping a débuté vers 9 heures 38 du matin dans une résidence de Shenzhen, située dans le sud de la Chine. Cette technologie a servi de cadre aux dirigeants des vingt-et-un États membres de l'Apec. Le président des États-Unis a déclaré lors de l'ouverture des discussions que les trois hommes écrivaient l'histoire avec cette rencontre.

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Xi Jinping a qualifié cette réunion de première de ce genre dans l'Histoire de porteuse d'une portée fondatrice. L'entrevue entre les présidents chinois, russe et américain a duré environ quatre-vingts minutes. Elle s'est achevée jeudi, après quoi Donald Trump a quitté immédiatement la villa Kylin avant de se rendre à l'aéroport de Shenzhen.

Priorités géopolitiques et sécurité mondiale

Les discussions menées par Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont porté sur plusieurs enjeux cruciaux. Donald Trump a affirmé vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a également souligné la responsabilité des puissances de réduire le nombre d'armements nucléaires. Vladimir Poutine a rejoint cette vision en notant des intérêts communs sur la résolution des conflits.

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Vladimir Poutine a également mentionné la lutte contre le crime organisé et le terrorisme international. Xi Jinping a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour empêcher une guerre nucléaire. Il a présenté l'arme atomique comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l'humanité. Cette prise de position reflète les craintes croissantes concernant les menaces existentielles.

Coopération stratégique sur l'intelligence artificielle

En dehors des questions de sécurité nucléaire, Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont abordé le sujet de l'intelligence artificielle. Xi Jinping a déclaré que la Chine et les États-Unis devaient coopérer pour garder cette technologie sous contrôle humain. Pékin et Washington doivent renforcer leur communication sur les risques de sécurité liés à l'IA.

L'objectif affiché par Xi Jinping est de garantir que l'intelligence artificielle reste toujours sous contrôle humain. Cette position a été rapportée par un média d'État chinois lors du compte-rendu de l'agence Chine Nouvelle. La maîtrise de cette technologie stratégique représente un enjeu majeur pour les trois puissances mondiales.

Impact et réactions internationales face au sommet

Cette rencontre trilatérale entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping suscite des interrogations sur la place de l'Europe et de l'Ukraine. Certains observateurs craignent des arrangements entre grandes puissances aux dépens d'autres acteurs internationaux. La Chine et les États-Unis ont déjà établi leur priorité concernant la régulation de l'IA et la paix nucléaire.

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L'issue de ces discussions à Shenzhen pourrait influencer la dynamique géopolitique mondiale. Les dirigeants ont démontré une volonté commune de stabiliser les relations entre les trois nations. La rapidité avec laquelle Donald Trump a quitté les lieux suggère une agenda diplomatique très chargé. Les prochains développements sur la guerre en Ukraine resteront sous surveillance.