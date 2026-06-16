Sommet du G7 : Trump promet de renforcer les sanctions contre la Russie et de soutenir l'Ukraine

Au sommet du G7 à Évian, Donald Trump annonce le rétablissement des sanctions sur le pétrole russe et promet d'aider l'Ukraine. Les dirigeants discutent aussi de la réouverture du détroit d'Ormuz et de la stabilité au Liban.

Les dirigeants du G7, réunis à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin 2026, ont affiché une unité de façade face à la Russie , mais les tensions sous-jacentes restent palpables.

Donald Trump, qui a longtemps adopté une position ambiguë vis-à-vis de Vladimir Poutine, a promis de rétablir les sanctions sur le pétrole russe, suspendues précédemment pour apaiser les marchés après le conflit avec l'Iran. Cette décision, si elle se concrétise, pourrait priver Moscou d'une part significative de ses revenus énergétiques, essentiels au financement de la guerre en Ukraine.

Le président américain a également rencontré Volodymyr Zelensky en marge du sommet, une première depuis leur altercation à la Maison-Blanche en février 2025. Selon des sources proches des discussions, Trump a reconnu que la dynamique sur le terrain était favorable à Kiev et a promis de 'tout faire' pour aider à mettre fin au conflit.

Cependant, les négociations de paix, parrainées par les États-Unis, restent dans l'impasse depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février dernier. Le sommet a également été l'occasion de discuter de la sécurité au Moyen-Orient, notamment de la réouverture du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des exportations mondiales d'hydrocarbures.

Un accord récent entre Téhéran et Washington a permis une reprise timide du trafic, mais les dirigeants du G7, rejoints par l'Égypte, le Qatar et les Émirats arabes unis, ont insisté sur la nécessité de diversifier les routes d'approvisionnement pour réduire la dépendance à ce passage stratégique. Une mission maritime internationale, mise en place par Paris et Londres, est en cours pour sécuriser la zone et assurer le déminage, avec la participation de navires français et allemands.

Donald Trump, qui s'était montré peu enthousiaste à ce projet la veille, a finalement apporté son soutien, voyant dans cet accord un 'très beau deal'. Sur le volet ukrainien, les annonces se sont multipliées. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis de l'uranium enrichi pour les centrales nucléaires ukrainiennes et de nouvelles sanctions contre la Russie.

Le Canada a également annoncé des mesures ciblant la flotte fantôme de pétroliers russes, les revenus énergétiques, l'industrie de défense et les acteurs de la désinformation. Emmanuel Macron, hôte du sommet, a multiplié les gestes d'attention envers Volodymyr Zelensky, l'invitant à rester jusqu'à la clôture du sommet et allant même à sa rencontre à l'hôtel Royal.

En revanche, Donald Trump a été convié à un dîner au château de Versailles, un honneur qu'il a salué avec humour : 'Et Versailles, c'est pas du plaqué or, c'est du lourd.

' Malgré les déclarations de solidarité, les observateurs notent que les divergences persistent au sein du G7, notamment sur la stratégie à adopter face à la Russie et sur la gestion des crises au Moyen-Orient. Le sommet s'achève mercredi avec une déclaration commune qui devrait réaffirmer le soutien à l'Ukraine et la nécessité d'une pression accrue sur Moscou





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