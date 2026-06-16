Sommet du G7 à Évian : Zelensky rencontre Trump, cyberattaque et tensions sur l'Iran

Le sommet du G7 à Évian est dominé par la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, les discussions sur la guerre en Ukraine, et les déclarations contradictoires sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Une cyberattaque pro-russe a également visé la région.

Le sommet du G7 se tient à Évian -les-Bains, en Haute-Savoie, réunissant les dirigeants des sept grandes démocraties industrielles. Cette édition est marquée par plusieurs dossiers brûlants, notamment la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient, le tout sur fond de récentes déclarations du président américain Donald Trump concernant un accord avec l' Iran .

La ville thermale d'Évian a été fortement sécurisée pour l'occasion, désertée par les touristes et une partie de ses habitants, ce qui inquiète les commerçants locaux. La visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky est au cœur des discussions de ce mardi 16 juin. Il a été accueilli par le président français Emmanuel Macron dans une mise en scène de complicité.

Zelensky a pour objectifs principaux d'obtenir de nouveaux engagements en matière d'aide militaire et de rappeler aux États-Unis, notamment à Donald Trump, l'importance du soutien à l'Ukraine. Une politologue ukrainienne, Oxana Melnychuk, a déclaré que la position américaine était cruciale mais que, avec ou sans le soutien de Washington, l'Europe continuerait d'aider Kyiv. Ces déclarations interviennent alors que les bombardements entre forces russes et ukrainiennes se multiplient sur le terrain.

Parallèlement, Donald Trump, arrivé au sommet, a minimisé l'initiative multinationale portée par Paris et Londres pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Il a affirmé que l'aide ne serait pas nécessaire en grande quantité, faisant référence à l'accord-cadre annoncé entre les États-Unis et l'Iran.

Cependant, des divergences subsistent sur le calendrier de réouverture du détroit. Tandis que Trump évoque une ouverture rapide, Téhéran temporise, parlant d'un calendrier plus long et de conditions à définir. Cette séquence occupe une place centrale dans les discussions.

Par ailleurs, un groupe de hackers se réclamant pro-russes a revendiqué une cyberattaque contre plusieurs sites internet en Haute-Savoie, dans la nuit de lundi à mardi. La préfecture a confirmé l'attaque, la qualifiant d'impact mineur, et a saisi le parquet de Paris. En marge du sommet, Emmanuel Macron a donné une interview à TF1 où il a notamment commenté la situation internationale, les prix des carburants et d'autres dossiers d'actualité





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