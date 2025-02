Sommet de Paris sur l'IA : 61 pays s'engagent pour une IA ouverte, inclusive et éthique

61 pays se sont accordés lors du Sommet de Paris sur l'Intelligence Artificielle pour une IA « ouverte », « inclusive » et « éthique », sans les États-Unis et le Royaume-Uni. Les signataires, dont la Chine et la France, ont également appelé à une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA et à un dialogue mondial. Emmanuel Macron a annoncé un investissement de 109 milliards d'euros dans l'IA en France.

Au Sommet de Paris sur l' Intelligence Artificielle , 61 pays, sans les États-Unis et le Royaume-Uni, se sont accordés sur une IA « ouverte », « inclusive » et « éthique ». L'absence des deux grandes puissances montre que des divisions existent sur la question de la régulation de l'IA. Les signataires, dont la Chine et la France , ont également appelé à une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA, nécessitant un « dialogue mondial ».

La France et l'Inde, coorganisateurs de l'événement, ont également plaidé pour une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA, en demandant un « dialogue mondial » et en appelant à éviter « une concentration du marché » afin de rendre cette technologie plus accessible. « Rendre l'intelligence artificielle durable pour les populations et la planète » est également citée comme l'une de leurs priorités. Emmanuel Macron a annoncé dimanche un investissement de 109 milliards d'euros dans l'IA, une somme comparable au programme américain StarGate si on rapporte au budget des deux pays. À cette fin, la création d'un observatoire de l'impact énergétique de l'intelligence artificielle piloté par l'Agence internationale de l'énergie a été officialisée lors du sommet, ainsi qu'une coalition pour une IA durable qui entend réunir les entreprises leaders dans le secteur. « Nous posons là les bases, à côté de l'innovation et de l'accélération, de ce qui va permettre à l'IA d'advenir et de tenir, c'est-à-dire les clés de la confiance », a commenté le président français Emmanuel Macron, en conclusion du sommet qui se tenait au Grand Palais.L'Europe se positionne pour protéger nos libertés individuelles face à certains usages de l'intelligence artificielle (IA). Cependant, face aux « fakes », elle ne protège pas assez l'information qui représente un pilier de notre vie démocratique. L'absence des États-Unis et du Royaume-Uni de la liste des signataires montre toutefois des divisions sur le sujet. Lors de son discours dans le cadre de ce sommet, le vice-président américain J.D. Vance a défendu la position de son pays en mettant en garde contre une « régulation excessive » de l'intelligence artificielle qui « pourrait tuer une industrie en plein essor »





Intelligence Artificielle IA Sommet De Paris Régulation France États-Unis Europe Dialogue Mondial Durable

