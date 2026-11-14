Sommet ASEAN à Manille : Tensions géopolitiques et enjeux régionaux

Le sommet ASEAN réunit dirigeants mondiaux à Manille. Entre accords commerciaux, tensions en mer de Chine et crise birmane, la géopolitique asiatique est au cœur des débats cette semaine.

Un sommet régional majeur s'ouvre ce dimanche à Manille, accueillant les dirigeants de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est pour discuter de commerce, de sécurité et de la crise énergétique. La ville accueille également les représentants de grandes puissances mondiales, incluant Donald Trump et Xi Jinping. Cette rencontre stratégique marque un moment crucial pour la diplomatie asiatique et ses implications économiques.

Diplomatie mondiale et présence de Donald Trump

Le président américain Donald Trump doit arriver mardi à la fin du sommet pour une visite officielle. Sa présence s'inscrit dans une série de rencontres avec les membres du Quad, regroupant les dirigeants de l'Inde, du Japon et de l'Australie. Ce groupe est conçu pour contrebalancer l'influence régionale de la Chine. Cette visite intervient à la veille d'une rencontre tripartite importante entre Donald Trump et ses homologues russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, prévue à Shenzhen en Chine.

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D'autres figures internationales marquent également leur présence. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva participe à une séance plénière dimanche avec les onze pays membres de l'ASEAN. Le Premier ministre australien Anthony Albanese signera quant à lui un nouvel accord de défense avec le pays hôte, les Philippines. Ces initiatives renforcent les alliances stratégiques dans la région face aux dynamiques géopolitiques changeantes.

Accords commerciaux et défis environnementaux

Des rencontres bilatérales ont débuté dès samedi avec l'annonce par le Premier ministre canadien Mark Carney de la conclusion des négociations pour un vaste accord de libre-échange avec les Philippines. Les dirigeants de l'ASEAN tentent parallèlement de s'entendre sur des questions environnementales sensibles. La pollution atmosphérique émanant de l'Indonésie et les stratégies de partage de carburant pour faire face aux conséquences de la guerre en Iran sont au centre des discussions.

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La logistique pour sécuriser cet événement est massive. Près de 20.000 policiers ont été déployés à Manille pour le sommet. Cette sécurité renforcée vise à gérer les milliers de manifestants anticipés pour une marche anti-Trump jusqu'au site du sommet. La protestation cible notamment le programme américain Pax Silica, destiné à contrer la domination de la Chine dans la fourniture des semiconducteurs et des terres rares.

Crise birmane et tensions en mer de Chine méridionale

Deux questions structurent les tensions régionales depuis des années : le code de conduite en mer de Chine méridionale et les relations avec la Birmanie. Ces dossiers semblent devoir échoir à Singapour lorsque la ville-État accèdera à la présidence tournante du bloc en 2027. La Birmanie a été exclue des rencontres à haut niveau de l'ASEAN depuis le coup d'État militaire de 2021. La Thaïlande avait proposé d'admettre à nouveau le chef de la diplomatie birman, mais la secrétaire philippine aux Affaires étrangères, Theresa Lazaro, a déclaré qu'il n'y avait pas de progrès sur l'attitude à adopter.

La mer de Chine méridionale reste un point de friction majeur. Les espoirs de parvenir à un code de conduite cette année se sont amenuisés. Un diplomate impliqué a confié ne pas s'attendre à un accord à Manille. Theresa Lazaro a indiqué que les négociations étaient achevées à 80%. Pékin revendique la plus grande partie de cette mer malgré une décision contraire de la justice internationale. Des incidents opposent régulièrement les garde-côtes chinois à ceux des Philippines.

Sanctions et tensions diplomatiques croissantes

La tension entre l'ASEAN et la Chine s'est manifestée lors d'une réunion des ministres de la Défense le mois dernier. La Chine n'a envoyé qu'un attaché d'ambassade pour montrer son courroux après des déclarations de responsables philippins. Un séminaire annuel sera consacré dimanche aux prétentions de Pékin en mer de Chine méridionale, à moins de cinq kilomètres du sommet.

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Le chef de la Défense des Philippines, Gilberto Teodoro, prononcera un discours important lors de cet événement. Il a été sanctionné par Pékin cette année pour des déclarations qualifiées d'irresponsables. Ces développements illustrent la complexité des relations internationales à Manille, où les enjeux de sécurité et de souveraineté se croisent avec les intérêts économiques et humains.