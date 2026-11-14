Sommet ASEAN 2026 : Tensions géopolitiques et sécurité énergétique à Manille

Le sommet de l'ASEAN réunit Donald Trump, Luiz Inacio Lula da Silva et des dirigeants régionaux à Manille pour aborder le commerce, la sécurité et les conflits en mer de Chine méridionale.

Le sommet de l'Association des nations d'Asie du sud-est s'ouvre officiellement ce dimanche à Manille, marquant le début d'une série de négociations critiques pour l'avenir régional. Les dirigeants des onze pays membres de l'ASEAN discuteront de sujets majeurs tels que le commerce, la sécurité collective et la crise énergétique. Donald Trump, président des États-Unis, participera activement à ces débats et devra arriver mardi à la fin de l'événement. Cette visite s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu où les relations entre les puissances mondiales et la région asiatique sont au cœur des discussions.

Présence de Donald Trump et dynamiques du Quad

Donald Trump est attendu pour une visite qui coïncidera avec la fin du sommet de l'ASEAN. Il devra rencontrer les dirigeants du Quad, un groupe stratégique conçu pour contrebalancer l'influence de la Chine dans la région. Les membres de cette alliance incluent les dirigeants de l'Inde, du Japon et de l'Australie. Cette réunion est particulièrement significative car elle précède une rencontre tripartite prévue le jeudi entre Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping à Shenzhen en Chine. Ces dialogues bilatéraux et multilatéraux visent à stabiliser les relations internationales dans un environnement de plus en plus compétitif.

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Engagements économiques et sécuritaires régionaux

Plusieurs accords majeurs sont attendus lors de ce sommet, illustrant la profondeur des engagements régionaux. Le président brésilien récemment réélu, Luiz Inacio Lula da Silva, participera à une séance plénière réunissant les onze pays membres de l'ASEAN. De son côté, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, signera un nouvel accord de défense avec les Philippines, le pays hôte. La Chine sera représentée par son Premier ministre, Li Qiang, soulignant l'importance de la présence chinoise dans ces discussions. Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a déjà annoncé la conclusion des négociations pour un vaste accord de libre-échange avec les Philippines dès le samedi.

Mobilisation sécuritaire et contestation populaire

La sécurité à Manille est renforcée avec le déploiement de près de 20.000 policiers pour assurer le bon déroulement du sommet. Des organisations progressistes prévoient une manifestation massive impliquant des milliers de participants ce mardi. Cette marche anti-Trump se dirigera vers le site du sommet et vise principalement le programme américain Pax Silica. Ce programme a pour objectif de contrer la domination de la Chine dans la fourniture des semi-conducteurs et des terres rares. Le principal projet de ce programme, un site de fabrication de 1.620 hectares situé au nord de Manille, menace de forcer au déplacement des familles indigènes vivant dans la zone concernée.

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Crise en Birmanie et tensions en mer de Chine méridionale

La question de la Birmanie reste un point de friction majeur au sein de l'ASEAN depuis le coup d'État militaire de 2021. Le président birman, Min Aung Hlaing, est exclu des rencontres à haut niveau depuis cette date, marquant le renversement du gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi et le début d'une guerre civile toujours en cours. La Thaïlande a récemment proposé d'admettre à nouveau le chef de la diplomatie birmane, mais la secrétaire philippine aux Affaires étrangères, Theresa Lazaro, a déclaré qu'il n'y avait aucun progrès sur cette question. La Birmanie est accusée de génocide contre la minorité musulmane Rohingya, ce qui complexifie les discussions diplomatiques.

Les espoirs de parvenir cette année à un code de conduite en mer de Chine méridionale entre les pays de l'ASEAN et la Chine se sont amenuisés. Un diplomate régional a indiqué ne pas s'attendre à ce qu'un tel accord soit atteint à Manille. Theresa Lazaro a précisé que les négociations étaient achevées à 80 %. Pékin revendique la majeure partie de cette mer, en dépit d'une décision contraire de la justice internationale. Des incidents opposent régulièrement les garde-côtes chinois à ceux des Philippines, comme en témoignent les récentes tensions près du récif de Scarborough. La Chine n'avait envoyé qu'un attaché d'ambassade à la dernière réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN, exprimant son mécontentement face aux déclarations philippines.

Avenir diplomatique et relève de la présidence

Deux questions cruciales qui brouillent les relations régionales depuis des années semblent devoir être reportées à Singapour. La ville-État accèdera à la présidence tournante du bloc en 2027, héritant ainsi des dossiers sensibles du code de conduite en mer de Chine méridionale et des relations avec la Birmanie. Un séminaire annuel, situé à moins de cinq kilomètres du sommet de l'ASEAN, sera consacré dimanche aux prétentions de Pékin en mer de Chine méridionale. Le chef de la Défense des Philippines, Gilberto Teodoro, qui a été sanctionné par Pékin cette année pour des déclarations jugées irresponsables, y prononcera un discours important. Ces événements soulignent l'importance de continuer à surveiller les développements géopolitiques dans la région.