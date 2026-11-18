La psychologue Marie-Estelle Dupont explique pourquoi les enfants peinent à dormir. L'insomnie juvenile cache souvent une angoisse profonde qu'il faut décrypter.

La psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont, chroniqueuse quotidienne dans l'émission "Et si on en parlait" diffusée sur Europe 1, dresse un constat clinique pertinent concernant les troubles du sommeil chez les plus jeunes. Selon son analyse, l'incapacité d'un enfant à s'endormir n'est rarely un simple caprice ou une habitude acquise, mais constitue souvent le symptôme visible d'une angoisse sous-jacente.

Le lien entre insomnie et angoisse

Marie-Estelle Dupont met en lumière le mécanisme psychologique qui relie directement les difficultés d'endormissement à un état de détresse émotionnelle. Pour comprendre ce phénomène, il faut regarder au-delà du comportement apparent de l'enfant qui refuse de dormir. Derrière chaque instance de réveil nocturne ou de résistance au coucher, il y a souvent une angoisse qui ne dit pas son nom. Cette insight clinique permet aux parents et aux éducateurs de changer leur perspective face aux nuits blanches.

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L'insomnie n'est donc pas une fin en soi, mais un signal d'alarme. Elle indique que l'enfant traverse une période de vulnérabilité psychique. Ignorer ce signal peut entraîner une chronicisation du trouble. Comprendre cette dynamique est essentiel pour traiter la cause et non seulement la conséquence du problème de sommeil.

Positions des experts et approche clinique

Dans le cadre de son édito régulier, Marie-Estelle Dupont livre ces analyses pour aider le grand public à décoder les comportements infantiles. Son approche se veut à la fois rigoureuse et accessible, visant à éduquer les parents sur la nature émotionnelle de leurs enfants. Elle insiste sur le fait que les enfants, bien qu'ils manquent parfois de vocabulaire pour exprimer leur peur, manifestent leur mal-être par le corps et par le sommeil.

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Cette position s'oppose à une lecture superficielle des troubles du sommeil. Beaucoup de parents interprètent ces comportements comme un manque de discipline ou une manipulation consciente de l'enfant. La psychologue clinicienne réfute catégoriquement cette idée. Elle souligne que la réponse à apporter n'est pas la punition, mais l'écoute et la sécurisation affective de l'enfant.

Impact concret pour les familles

La prise en compte de cette réalité a des répercussions directes sur la gestion quotidienne des familles. Reconnaître l'angoisse comme moteur de l'insomnie permet d'adapter l'environnement de l'enfant et la communication avec lui. Cela implique de créer des rituels du coucher apaisants et de vérifier que l'enfant ne subit pas de stress supplémentaire à l'école ou au sein du cercle familial.

La diffusion de cette analyse via Europe 1 permet de toucher un large auditoire et de normaliser ces difficultés. En partageant ces éléments de langage, la psychologue offre des clés concrètes pour apaiser les tensions nocturnes. L'objectif est de transformer une source de conflit familial en une opportunité de renforcement du lien affectif entre les parents et l'enfant.