Sommaire d'événements majeurs publiés dans différents journaux et magazines français en date du 15 mai 2023

Ce fichier contient les résumés et les liens vers les articles publiés dans des journaux et des magazines français en date du 15 mai 2023. Les sujets incluent le développement de l'Afrique, la guerre en Égypte et la situation des soldats russes, l'aide militaire française en Afrique, la préparation aux mariages en słysation complexe et la rupture de la civilisation, ainsi que les dernières nouvelles du Moyen-Orient.

Des panels, des rencontres, des échanges pensés pour réfléchir au développement du continent africain. Lundi 11 et mardi 12 mai, Nairobi, la capitale du Kenya, a accueillu le sommet Africa Forward, nom donné à ce sommet Afrique -France, le premier du genre organisé dans un pays anglophone.

Après un forum d'affaires, rassemblant des entrepreneurs et chefs d'entreprise de France et d'Afrique, une rencontre a regroupé plus de 30 chefs d'État et de gouvernement africains, aux côtés du président Emmanuel Macron.

'Nous n'avons plus eu de nouvelles' : au Kenya, la colère des proches des soldats enrôlés par l'armée russe. Guerre au Moyen-Orient, jour 73 : Trump promet une 'victoire complète'. Le bilan du lundi 11 mai. La reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique est un succès stratégique majeur.

Accompagner les catéchumènes en situation matrimoniale complexe requiert une grande délicatesse pastorale. Fin de vie : 'L'argument de la rupture de civilisation installe un cadre mental qui empêche le débat





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