The FIFA confirmed that the Somali referee, Omar Abdulkadir Artan, would not be able to train or officiate at the 2026 World Cup after being denied entry to the US. The decision was made due to issues with verifying his background.

L'arbitre somalien Omar Artan, refusé samedi à son entrée aux États-Unis, n'a pas officié pendant la Coupe du monde de football qui débutera jeudi, a annoncé la Fédération internationale de football ( FIFA ) lundi 9 juin.

La FIFA confirme que l'arbitre Omar Abdulkadir Artan ne pourra ni s'entraîner ni officier lors de la Coupe du monde 2026, après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis. La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas, et a été informée par les autorités que le statut de d'Omar Artan ne serait pas modifié pour le moment.

Conformément aux précédentes compétitions organisées par la FIFA, c'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. Guerre en Iran, tensions entre pays hôtes, ICE… La Coupe du monde de foot s'ouvre sous très haute tension.

Le voyageur, un arbitre de la Coupe du monde, a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire. Omar Abdulkadir Artan disposait d'un visa en règle. Refuser l'entrée aux États-Unis et l'empêcher d'officier porte préjudice non seulement à sa personne, mais sape également l'engagement du football en faveur de l'équité, du mérite et de l'esprit du fair-play.

La communauté du football devrait le soutenir en cette période difficile. Il devait être le premier arbitre somalien à officier lors d'une phase finale de Coupe du monde. Âgé de 34 ans, il faisait partie des 52 hommes en jaune sélectionnés pour tenir le sifflet au Mondial coorganisé en juin et juillet par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Je loue les efforts, le professionnalisme et l'intégrité démontrés par l'arbitre Omar, qui est devenu une source d'inspiration pour la nouvelle génération de Somaliens. Claude Le Roy : 'Le football est à la fois le sport le plus difficile à pratiquer et le plus simple à comprendre'. Guerre en Iran, tensions entre pays hôtes, ICE… La Coupe du monde de foot s'ouvre sous très haute tension.

Claude Le Roy : 'Le football est à la fois le sport le plus difficile à pratiquer et le plus simple à comprendre'. Guerre en Ukraine : 'Le danger pour la Russie, c'est une Europe qui se défend'. La recluse de Saint-Flour, contre-enquête' sur France 3 : l'histoire poignante d'une jeune femme tondue





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