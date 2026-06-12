Soldes d'été 2026 : dates nationales et spécificités départementales à connaître

Calendrier officiel des soldes d'été 2026 en France, incluant la date nationale de début, la durée légale de quatre semaines, et les exceptions pour certains départements comme les Bouches-du-Rhône. Informations sur l'encadrement juridique et les règles pour le e-commerce.

En accord avec le Code du commerce, les soldes d'été débutent chaque année le dernier mercredi du mois de juin, sauf exceptions départementales. Pour 2026, le coup d'envoi national est fixé au mercredi 24 juin à 8 heures du matin.

Cette date correspond au dernier mercredi de juin. Si ce dernier mercredi tombe après le 28 du mois, la date est avancée à l'avant-dernier mercredi, soit le 17 juin en 2026. La durée légale des soldes est de quatre semaines, clôturant ainsi le mardi 22 juillet. Le cadre juridique principal reste l'arrêté du 27 mai 2019, qui encadre notamment les dates et heures de début et de fin.

Concernant la vente en ligne, les dates sont alignées sur le calendrier national, indépendamment du lieu du siège social de l'entreprise. Cependant, quelques spécificités territoriales s'appliquent. Dans certains départements, comme les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et la Haute-Corse, les soldes d'été commencent plus tard, à savoir le deuxième mercredi de juillet. En 2026, cela signifie un démarrage le mercredi 8 juillet, avec une fin le mardi 4 août.

Pour l'Outre-mer, des calendriers différents peuvent être en vigueur, selon des arrêtés locaux. Il est donc crucial de vérifier les dispositions préfectorales pour chaque territoire concerné. Les commerçants doivent respecter ces dates, sous peine de sanctions. Les consommateurs, quant à eux, peuvent profiter de ces périodes de promotions attractives.

Il convient de noter que ces informations sont générales et qu'il est recommandé de se renseigner auprès des autorités locales ou des organisations professionnelles pour toute précision supplémentaire. Les soldes d'été représentent un moment commercial majeur en France, avec des impacts économiques significatifs pour les retailers et les acheteurs. La réglementation vise à encadrer ces pratiques pour garantir une concurrence loyale et une information transparente.

Enfin, il est rappelé que les soldes sont distincts des promotions ou ventes flash occasionnelles. Elles impliquent une obligation de vendre à perte dans certains cas, sous conditions strictes





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