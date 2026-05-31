Sol de Janeiro dévoile la Daily Glow Lotion Body Badalada, une édition limitée glowante pour l'été

La marque Sol de Janeiro lance la Daily Glow Lotion Body Badalada, une lotion corporelle glow en édition limitée qui hydrate la peau pendant 24 heures et laisse un fini satiné. Enrichie en nacres et dotée du parfum envoûtant 62, elle est idéale pour illuminer la peau en été.

Sol de Janeiro, marque de beauté inspirée par la culture brésil ienne qui célèbre la confiance en soi et l'expression personnelle, lance une nouvelle édition limitée de sa lotion corporelle iconique Body Badalada.

Cette version, baptisée Daily Glow Lotion Body Badalada, se distingue par sa formule enrichie en nacres fines qui offrent à la peau un fini lumineux, satiné et glowant, idéal pour rayonner tout au long de l'été. Conçue pour être utilisée au quotidien, cette lotion légère et non grasse hydrate intensément la peau pendant 24 heures sans laisser de résidu collant.

Elle allie le soin à la sensualité grâce à sa texture fondante et à son parfum envoûtant signature, la fragrance 62 de la marque. Ce sillage olfactif solaire et sensuel s'articule autour de notes de prune noire ambrée, de crème de cassis, de jasmin délicat, d'orchidée du Brésil, de bois vanillés et de musc.

Adaptée à tous les types de peaux, cette édition limitée est présentée comme un incontournable de la saison pour sublimer la peau après une exposition au soleil ou pour les soirées d'été. Elle peut être associée à la brume parfumée 62 pour une expérience sensorielle complète. Le prix est fixé à 27 euros sur le site de Sephora.

L'article mentionne également d'autres produits phares de la marque, comme la brume rafraîchissante aux notes d'amande, pistache, jasmin, héliotrope, santal, vanille et caramel salé, ainsi que la crème Bum Bum enrichie de beurre de cupuaçu, d'açaï et d'huile de coco, et le baume gelée parfumé solide et sans alcool. Enfin, une brève note évoque le changement de couleur de cheveux de la chanteuse Billie Eilish, en lien avec une tendance actuelle





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