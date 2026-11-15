Soizic Henry aperçoit Pierre Quiroga à 11 000 m avant la Route du Rhum

Soizic Henry surprend son compagnon Pierre Quiroga à l'altitude de croisière durant le vol vers la Guadeloupe pour l'arrivée de la Route du Rhum.

Soizic Henry a vécu une expérience aérienne inédite en distinguant le voilier de son compagnon, Pierre Quiroga, depuis un avion de ligne volant à une altitude de 11 000 mètres au-dessus de l'Atlantique. Cette rencontre visuelle inattendue s'est produite alors que la jeune femme se rendait en Guadeloupe pour attendre l'arrivée de l'épreuve, la Route du Rhum. Le couple, séparé par deux environnements distincts mais relié par la compétition, a partagé un moment de connexion rare avant la fin de la course.

Rencontre visuelle depuis le cockpit

Pendant son vol, Soizic Henry a bénéficié d'un accès privilégié au cockpit grâce au partenariat de la compagnie aérienne avec l'événement nautique. Elle a transmis les coordonnées GPS de Pierre Quiroga au pilote, qui a intégré ces données dans l'ordinateur de bord. Sur l'écran du radar Wewise, la trace du trimaran est rapidement apparue, confirmant la position exacte du concurrent français. Soizic Henry a alors observé une trace spécifique caractérisée par trois coques aux couleurs jaune fluo, parfaitement visibles depuis cette hauteur stratégique.

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Divergence de temps et d'itinéraires

Ce contact visuel furtif a mis en lumière l'écart considérable entre les moyens de transport aérien et maritime. Il a fallu huit heures à Soizic Henry pour traverser l'Atlantique par les airs, alors que Pierre Quiroga a nécessité dix jours et vingt-quatre minutes pour franchir la même distance sur l'eau. Cet écart temporel souligne la durabilité physique exigée des skippeurs de la Route du Rhum par rapport à la rapidité des transports modernes. Le couple a ensuite pu se retrouver en chair et en os à l'arrivée du skipper.

Réunion et programme en Guadeloupe

Pierre Quiroga a officiellement terminé sa participation à la course avec la troisième place. Cette performance s'inscrit dans un contexte où Tom Laperche, âgé de 29 ans, a remporté l'épreuve avec une bonification d'une heure et deux minutes. La rencontre tant attendue s'est déroulée ce mercredi 11 novembre à Pointe-à-Pitre. Les retrouvailles entre les deux conjoints étaient particulièrement marquantes compte tenu des défis rencontrés durant la transatlantique.

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Un parcours parsemé d'incidents

L'édition actuelle de la Route du Rhum a été marquée par une série d'incidents importants affectant plusieurs participants. De nombreux skippeurs ont dû abandonner la course ou faire face à des situations critiques nécessitant des secours. Un concurrent âgé de 70 ans a chaviré dans la mer Celtique face à des vagues de 2 mètres alors qu'il occupait la tête de la course, ce qui a mobilisé les équipes de sauvetage. D'autres navigateurs, comme une navigatrice star, ont été contraints de rentrer au port suite à des dommages matériels.

Contexte de sécurité et de résilience

La traversée a également vu l'activation de balises de détresse par certains participants, soulignant les risques inhérents à cette compétition extrême. Un skippeur qui avait cessé de donner des nouvelles a été secouru sain et sauf par un concurrent, démontrant l'esprit d'entraide présent sur l'eau. Malgré les nouvelles chavirages et les abandons, les courses se sont poursuivies jusqu'à l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Les jours suivant la course, le programme inclut du repos et des sports de glisse en Guadeloupe pour célébrer l'aboutissement de cette aventure humaine.