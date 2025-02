Soixante-et-un pays s'engagent pour une IA éthique et inclusive, les États-Unis et le Royaume-Uni absent

Un sommet à Paris rassemble 71 pays pour la signature d'une déclaration en faveur d'une intelligence artificielle responsable et accessible. L'absence américaine et britannique met en lumière les divisions sur la régulation de l'IA.

Soixante-et-un pays ont signé une déclaration pour une intelligence artificielle (IA) « ouverte », « inclusive » et « éthique » mardi lors du Sommet pour l'Action à Paris. L'absence notable des États-Unis et du Royaume-Uni parmi les signataires met en évidence des divisions sur le sujet. Les signataires, comprenant la Chine, la France et l'Inde, se sont également prononcés en faveur d'une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA, nécessitant un « dialogue mondial ».

Ils ont appelé à éviter « une concentration du marché » afin de rendre cette technologie plus accessible à tous. « Rendre l'intelligence artificielle durable pour les populations et la planète » est également mentionnée comme une priorité. À cette fin, la création d'un observatoire de l'impact énergétique de l'intelligence artificielle, piloté par l'Agence internationale de l'énergie, a été officialisée lors du sommet, ainsi qu'une coalition pour une IA durable qui rassemblera les entreprises leaders dans le secteur. Le président français Emmanuel Macron a conclu le sommet, tenu au Grand Palais, en déclarant: « Nous posons les bases, à côté de l'innovation et de l'accélération, de ce qui permettra à l'IA d'advenir et de tenir, c'est-à-dire les clés de la confiance ». Cependant, l'absence des États-Unis et du Royaume-Uni de la liste des signataires témoigne de divergences sur le sujet. Lors de son discours, le vice-président américain J.D. Vance a défendu la position de son pays en prônant le rejet d'une « réglementation excessive » de l'IA qui « pourrait tuer une industrie en plein essor ».





Intelligence Artificielle IA Régulation Ethique Durabilité

