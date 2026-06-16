Soixante caravanes s'installent illégalement sur un terrain privé près du sentier du littoral à Gujan-Mestras

Une soixantaine de caravanes se sont installées sur un terrain privé à la limite entre Gujan-Mestras et Le Teich, près du sentier du littoral. Les maires dénoncent le manque de soutien de l'État et engagent une procédure d'expulsion.

Le lundi 15 juin au matin, une soixantaine de caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installées sur un terrain privé situé à la limite entre Gujan-Mestras et Le Teich , dans le bassin d'Arcachon.

Ce terrain, accessible par l'allée de Canteranne, longe le sentier du littoral, un espace très fréquenté par les promeneurs et soumis à des protections environnementales strictes, notamment au titre du dispositif Natura 2000. Dès leur arrivée, les services municipaux des deux communes ont entamé un dialogue avec les occupants, leur rappelant l'existence des aires d'accueil dédiées à La Teste-de-Buch et à Lacanau.

Malgré des heures de négociations et la disponibilité de places sur ces aires, les propositions alternatives ont été systématiquement refusées par les représentants du groupe. Cette occupation illégale a suscité une vive réaction des maires Karine Desmoulin (Le Teich) et Xavier Paris (Gujan-Mestras), qui ont cosigné un communiqué commun dénonçant le manque de soutien de l'État.

Ils soulignent que les collectivités locales respectent leurs obligations légales en matière d'accueil des gens du voyage, investissent dans les équipements nécessaires et travaillent à l'organisation de solutions adaptées. Pourtant, face à cette installation sur un terrain privé, situé dans une zone à haute valeur écologique, ils regrettent que les services de l'État n'aient pas mobilisé les moyens suffisants pour éviter cette situation.

Le propriétaire du terrain a déposé une plainte, et les deux municipalités s'engagent à l'accompagner dans la procédure judiciaire d'expulsion, qu'elles espèrent voir aboutir dans les plus brefs délais. Cette affaire intervient dans un contexte tendu autour des installations illégales de caravanes dans le département de la Gironde. Quelques jours plus tôt, un groupe de gens du voyage avait quitté Bruges pour s'installer sur l'aire de grand passage de Mérignac, après des échanges avec le maire et la préfète.

Ces événements mettent en lumière les difficultés persistantes liées à la gestion des grands passages et à la coordination entre les communes, les services de l'État et les représentants de la communauté. Les maires du Teich et de Gujan-Mestras appellent à une révision des dispositifs en place, estimant que les collectivités ne peuvent pas assumer seules le poids de ces occupations illégales, surtout lorsqu'elles portent atteinte à des espaces naturels protégés.

Ils insistent sur la nécessité d'un engagement plus fort de l'État, tant en termes de prévention que de répression, pour garantir le respect du droit de propriété et la préservation de l'environnement. En attendant l'issue de la procédure judiciaire, la soixantaine de caravanes reste sur place, suscitant l'inquiétude des riverains et des promeneurs habitués du sentier du littoral.

Les associations environnementales locales ont également exprimé leur préoccupation face à l'impact potentiel de cette installation sur la faune et la flore du site classé Natura 2000. Cette situation illustre les tensions récurrentes entre le droit au séjour des gens du voyage et les contraintes imposées par la protection de l'environnement et l'ordre public





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