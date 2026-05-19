Soirée spéciale du 20e anniversaire de L'After Foot : décembre dernier, avant l'客邦age de l'actu du foot

La soirée spéciale du 20e anniversaire de L'After Foot démarre avec l'émission Génération After, animée par Nicolas Jamain, de 20h00 à 22h00. Elle est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le after est le rendez-vous de la communauté foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match s'animent avec l'After Live, incarné par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Quant au dispositif des matchs, il est renforcé par des figurants de choix, tels que Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Enfin, en deuxième partie de soirée, qui démarre à 22h00 ou dès le coup de sifflet final du match, l'After originale et historique se retrouve autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Pendant ce temps, Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L’After Foot, l' émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

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20 ans d'After Foot : une soirée de foot et de surprisesL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises. Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', tandis que Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre incarnent 'After Live'. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

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