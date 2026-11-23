Le 17 novembre, le cinéma Le Sélect de Saint-Jean-de-Luz a accueilli une projection spéciale du documentaire de Matthieu Lartot. L'événement, animé par Dimitri Yachvilli, a permis de financer 110 heures d'activités pour les patients de la Maison Goxa Leku.

Le cinéma Le Sélect de Saint-Jean-de-Luz a accueilli une soirée exceptionnelle le 17 novembre dernier, réunissant près de 300 spectateurs pour une projection du documentaire " Ce qui nous tient debout ". Cette rencontre, organisée par la Maison Goxa Leku, visait à soutenir financièrement l'association d'oncologie de support et à sensibiliser le public à l'accompagnement des personnes atteintes d'un cancer. L'événement s'est clôturé par un riche débat en présence de personnalités clés, dont le journaliste Matthieu Lartot et l'ancien rugbyman Dimitri Yachvilli.

Genèse de l'événement au profit de l'association

L'initiative émane directement de la fondatrice de la Maison Goxa Leku, Sylvie Houliere Mayca, qui a sollicité Xabi Garat pour organiser la diffusion du film réalisé par Matthieu Lartot. Après avoir visionné l'œuvre, elle a souhaité créer un espace de partage et de solidarité autour de cette thématique. La programmation a été conçue pour favoriser les rencontres et briser l'isolement souvent ressenti face à la maladie, conformément à la mission de l'association labellisée par l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine.

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Débat réunissant experts et témoins de la résilience

La table ronde a rassemblé des voix complémentaires pour enrichir la réflexion sur la reconstruction personnelle. Sylvie Houliere Mayca a ouvert les débats en affirmant que personne ne devrait avancer seul face à la maladie. Matthieu Lartot a ensuite partagé sa vision sur l'identité corporelle, soulignant le privilège de continuer à échanger à travers son documentaire. Le journaliste de France Télévisions a également remercié la population luzienne pour le soutien apporté à son œuvre cinématographique.

Paroles d'anciens sportifs sur la vulnérabilité

Dimitri Yachvilli, consultant sur France Télévisions et ancien international du Biarritz Olympique, a apporté un éclairage unique en tant que joueur et proche aidant. Il a témoigné de la fragilité du corps et de l'esprit d'équipe, évoquant la maladie de son père puis celle de sa propre fille. Le consultant a reconnu que la vulnérabilité reste un sujet tabou dans le milieu rugbystique, tout en affirmant son engagement à en parler ouvertement aux côtés de ses camarades d'écran.

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Impact concret et perspectives pour les patients

Les bénéfices financiers de cette soirée ont été intégralement reversés à la structure pour financer 110 heures d'activités destinées aux bénéficiaires. Depuis sa création en 2021, la Maison Goxa Leku a déjà accompagné près de 600 personnes pendant ou après leurs traitements. L'événement a également mis en lumière les difficultés relationnelles, certaines personnes se sentant délaissées par leur conjoint lors de l'épreuve, une réalité confirmée par les nombreux messages reçus par Matthieu Lartot.

Coordination médicale et soutien institutionnel

La présence du docteur Thomas Grellety, chef du service d'oncologie au Centre hospitalier de la Côte basque (CHCB), a rappelé l'importance cruciale des soins de support. Nicolas Fernandez, ambassadeur France de Movember, a quant à lui soutenu la libération de la parole autour de la santé masculine. Enfin, Marie Lalanne, autrice du podcast " Chronique d'une mandarine ", a insisté sur le rôle vital des proches aidants, assurant une prise en charge globale indispensable au parcours de soin des patients du bassin basque.