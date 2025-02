Soins psychiatriques sans consentement: lacunes et perspectives d'amélioration

Ce texte analyse les données relatives aux soins psychiatriques sans consentement en France en 2023, mettant en lumière les différents modes de décision et les recours du juge des libertés et de la détention. Il souligne également les recommandations du CGLPL pour améliorer les conditions de vie des patients et le système de soins.

En 2023, 301 des 471 personnes soumises à des soins psychiatriques sans consentement l'ont été à la demande d'un tiers, y compris en situation d'urgence. 91 patients ont été pris en charge en raison d'un « péril imminent », une décision prise par le directeur d'établissement en cas d'urgence et de risque grave pour le patient, lorsque la demande d'un tiers est impossible à obtenir.

Pour 76 personnes, la décision de hospitalisation est intervenue suite à la requête du préfet, justifiée par des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant atteinte, de manière grave, à l'ordre public. Dans ces différentes configurations, le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle, au plus tard le 12e jour, puis après 6 mois d'hospitalisation continue. Trois cas complètent le tableau : deux détenus et une personne jugée pénalement irresponsable. Quels recours s'offrent aux patients ? Chaque année, le JLD est amené à lever des mesures suite à des irrégularités de procédure, des certificats médicaux insuffisamment probants ou à une amélioration de l'état de santé du patient. Le rapport du CGLPL permet de chiffrer le recours : en 2017, sur 347 saisines, le JLD a levé 15 mesures ; en 2018, sur 290 saisines, 6 mesures ont été levées ; en 2019 sur 294 saisines, 10 ont été levées, dont trois transformées en programme de soins ; enfin, du 1er janvier au 1er octobre 2020, sur 267 saisines, 13 levées dont 6 transformées. Le contrôle de ces mesures, représentant 21 092 journées de prise en charge à temps complet, reste relativement stable : 438 en 2013, 409 en 2015, 521 en 2017, 505 en 2019 et 531 en 2021. Le rapport de septembre 2021, issu de la visite commandée par le CGLPL, met en lumière certaines lacunes. Le rapport souligne, par exemple, une pénurie de médecins et un turn-over très important, avec 37 médecins différents en deux ans. Le rapport pointe également les locaux collectifs accueillants et mal adaptés à la vie collective, et l'impossibilité pour les patients d'accéder librement à leurs chambres. Le rapport invite à mettre fin à ces situations indignes, à améliorer les conditions de vie des patients et à diminuer le recours à l'isolement et à la contention. Il insiste sur la nécessité d'améliorer le système de soins et de garantir le droit des patients à des soins de qualité. Le rapport note que l'établissement s'est montré réactif aux recommandations du rapport provisoire, en prenant des mesures correctives immédiates et en élaborant un plan d'action autour de trois axes : resectoriser les patients en soins sans consentement, redéfinir un projet architectural adapté à ces patients et revoir le projet de service et les règles de vie. Cependant, le rapport souligne que cette dynamique se heurte aux limites de la faisabilité matérielle des solutions dans le contexte financier très serré de l'établissement.





