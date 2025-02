Softbank : Résultats mitigés malgré une hausse des revenus

Le géant technologique japonais Softbank a enregistré une hausse de ses revenus au troisième trimestre, mais également une perte nette importante, principalement due aux mauvaises performances de sa division d'investissement Vision Fund et aux effets de change défavorables.

Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies, Softbank Group, a publié des résultats mitigés pour le troisième trimestre de son exercice décalé, qui se terminera le 31 mars prochain. Le groupe a enregistré une hausse de ses revenus de +3,3 %, atteignant 1 832 milliards de yens (11,5 milliards d'euros).

Toutefois, il a également enregistré une perte nette de 369,16 milliards de yens (2,3 milliards d'euros), soit plus du double des prévisions des analystes et une inversion par rapport à un bénéfice net de 950 milliards de yens l'année précédente. Cette perte est principalement attribuable aux mauvaises performances de sa division Vision Fund, qui regroupe les investissements de ses fonds Vision Fund 1 et 2, ayant subi au total une perte de 310 milliards de yens (1,9 milliard d'euros). La baisse de valeur des titres de certaines entreprises dans lesquelles Softbank a fortement investi, comme le géant sud-coréen du commerce en ligne Coupang et le champion chinois des VTC Didi Chuxing, a contribué à cette situation. De plus, les effets de change défavorables liés à l'affaiblissement du yen ont impacté la rentabilité des investissements du groupe. Softbank est régulièrement pénalisé par la forte volatilité de son portefeuille d'investissements dans les nouvelles technologies, ayant enregistré par exemple un résultat net négatif de près de 230 milliards de yens sur l'exercice 2023-2024. Cependant, le groupe a commencé à redresser la barre depuis qu'il a mis en place un nouveau modèle d'activité. Il se tourne désormais pleinement vers le secteur de l'intelligence artificielle (IA) après des années d'investissements massifs dans le domaine technologique de manière générale. Softbank s'est engagé dans le vaste plan « Stargate », dévoilé en janvier par l'ancien président Donald Trump. Il s'agit d'une coentreprise formée avec le spécialiste du « cloud » Oracle et la start-up d'IA générative OpenAI, visant à déployer les infrastructures d'IA aux États-Unis. Le projet se concentrera principalement sur la construction de centres d'hébergement et de traitement de données, les fameux « data centers », dont les besoins ont explosé en raison des immenses capacités de stockage de données requises par l'IA. 500 milliards de dollars (environ 481 milliards d'euros) seront investis sur quatre ans par ces géants de la tech pour financer ce projet. Les investissements massifs dans l'IA ne se limitent toutefois pas aux États-Unis. En marge du sommet international sur l'IA de Paris, le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche 109 milliards d'euros d'investissements dans le pays pour développer l'IA. Ces investissements provenant d'entreprises privées, prévus « dans les prochaines années », constituent « l'équivalent pour la France » du projet Stargate, a affirmé le chef de l'État sur France 2. Plus largement, le gouvernement a également annoncé la semaine dernière que 35 sites « prêts à l'emploi » avaient été identifiés pour accueillir des data centers. La France en compte actuellement plus de 300, se classant ainsi au sixième rang mondial des pays accueillant le plus de data centers, après les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine et le Canada, selon un rapport du Conseil économique social et environnemental. (Avec AFP





Softbank Investissement Intelligence Artificielle IA Vision Fund Perte Revenus Data Centers

