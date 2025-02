SoftBank accusé d'une perte inattendue alors qu'il s'engage dans un investissement massif dans OpenAI

Le groupe japonais SoftBank a enregistré une perte nette inattendue de 369,2 milliards de yens au cours du trimestre d'octobre à décembre, en raison de la baisse des valorisations de ses investissements dans des entreprises technologiques. Cette perte soulève des questions sur la capacité de SoftBank à financer son investissement prévu dans OpenAI, créateur de ChatGPT, qui pourrait atteindre 40 milliards de dollars.

TOKYO (Reuters) - Le groupe japonais SoftBank a enregistré une perte nette inattendue de 369,2 milliards de yens (2,31 milliards d'euros) au cours du trimestre allant d'octobre à décembre, en raison de la baisse des valorisations de plusieurs entreprises technologiques soutenues par son fonds d'investissement Vision Fund .

SoftBank a notamment subi des pertes non réalisées sur la plateforme de commerce électronique sud-coréenne Coupang, la société chinoise de covoiturage Didi Global et AutoStore Holdings. Ces pertes pourraient alimenter les interrogations concernant la manière dont SoftBank compte financer l'un de ses projets les plus ambitieux, un investissement massif dans la société d'intelligence artificielle (IA) OpenAI. Des sources ont déclaré en janvier que SoftBank était en négociation pour investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans le créateur de ChatGPT. D'autres sources indiquent que le tour de table de financement d'OpenAI pourrait atteindre 40 milliards de dollars, ce qui valoriserait l'entreprise américaine à 300 milliards de dollars - un record pour une entreprise non cotée en bourse. SoftBank a également annoncé un investissement de 15 milliards de dollars dans le projet Stargate, soutenu également par OpenAI et Oracle, visant à développer une capacité de centre de données d'IA aux États-Unis.





