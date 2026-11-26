Sofia Morgavi s'irrite contre l'usage des pantoufles en cours de chant à la Star Academy. Focus sur cette dispute avec Ydriss et les enjeux du prochain face-à-face.

À quelques jours de la diffusion du prime consacré aux face-à-fiches, Sofia Morgavi, la professeure de chant emblématique de la quatorzième saison de Star Academy, a tenu un cours particulièrement strict. Diffusé sur TF1 depuis le samedi 10 octobre 2026, le programme suit le quotidien de la promo 2026 à Dammarie-les-Lys, rythmé par des répétitions intenses et des évaluations régulières.

Colère de Sofia Morgavi face aux pantoufles

Lors de la quotidienne diffusée le mercredi 25 novembre 2026, Sofia Morgavi n'a pas hésité à réprimander ses élèves concernant le port de pantoufles pendant le cours de chant. La professeure a explicitement nommé Ydriss, qui est un grand habitué de cette pratique vestimentaire jugée inappropriée.

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" Vous savez que je n'aime pas les pantoufles et vous me le faites à chaque fois. Vous me cherchez en fait ? Sérieusement… " a-t-elle lancé, manifestant son irritation. Cette remarque s'inscrit dans une logique pédagogique où l'ancre corporelle est essentielle pour la performance vocale. Sofia Morgavi estime que les académiciens doivent se montrer respectueux de ses règles pour garantir la qualité du travail réalisé.

Face à cette remontrance, Ydriss a tenté de s'excuser. " Sophia, je te promets que je ne mettrai plus de chaussons dans aucune salle où tu seras. Je sais que c'est ta hantise parce qu'on doit être ancré pour chanter. " Cette réponse montre la compréhension de l'élève quant aux exigences techniques de sa professeur. Cependant, le climat reste tendu car certains élèves de la promo 2026 peinent à entendre les réprimandes des professeurs.

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Préparations et nominations pour le prime

Cette dispute survient dans un contexte de forte pression pour les candidats. Les téléspectateurs connaissent désormais les élèves nommés pour le prime du samedi 28 novembre 2026. Après les évaluations précédentes, l'annonce des nominations reste un moment de tension majeur pour les académiciens de Dammarie-les-Lys.

Ainsi, chaque élève se retrouvera en duel face à un autre candidat. Cette dynamique des face-à-fiches accentue la nécessité d'une discipline de fer. Sofia Morgavi veille à ce que ses élèves soient prêts techniquement et mentalement. La présence de Ydriss et d'autres étudiants en difficulté avec les consignes souligne les défis de la promo 2026.

La chaîne TF1 diffuse cet épisode au sein d'un format qui mélange entertainment et éducation artistique. Le public suit attentivement les interactions entre Sofia Morgavi et les talents émergents. Chaque cours est une étape cruciale vers la scène du prime. L'enjeu est de montrer une maîtrise vocale irréprochable malgré le stress de la compétition.

Impact sur la dynamique de la Star Academy

Cette scène met en lumière l'importance de l'ancrage corporel dans la technique vocale enseignée par Sofia Morgavi. Les pantoufles sont perçues comme un obstacle à cette stabilité physique. Pour Ydriss, l'engagement pris de ne plus en porter constitue une gageure personnelle.

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Les élèves doivent désormais ajuster leur attitude pour satisfaire les exigences de leur professeur. Cette situation rappelle que Star Academy n'est pas seulement une compétition, mais aussi un lieu d'apprentissage professionnel. La promo 2026 doit intégrer ces leçons pour survivre aux éliminations à venir. Le prime du 28 novembre 2026 servira de premier test réel de cette rigueur acquise.

La réaction de Sofia Morgavi a provoqué des discussions parmi les fans de l'émission. Certains soutiennent sa fermeté, tandis que d'autres jugent les punitions sévères. Toutefois, l'objectif reste la réussite des candidats sur scène. L'ambiance à l'académie reste chargée d'émotions et de déterminations. Les prochains épisodes révéleront si ces rappels à l'ordre ont porté leurs fruits. Le succès de la quatorzième saison dépend en partie de cette capacité des élèves à s'adapter aux exigences de Sofia Morgavi.