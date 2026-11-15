Sofia Morgavi et Jonathan Jenvrin : leur amitié renforcée à Star Academy

Sofia Morgavi et Jonathan Jenvrin partagent leur complicité à Star Academy. Découvrez les détails de leur amitié profonde et leurs révélations exclusives dans cette interview.

La nouvelle promotion de seize élèves de l'émission Star Academy sur TF1 marque un renouveau au sein du château de Dammarie-les-Lys. Parmi les changements notables au corps professoral, l'alliance entre Sofia Morgavi, professeure de chant, et Jonathan Jenvrin, professeur de danse, a immédiatement captivé l'attention. Leurs personnalités énergiques et distinctives ont rapidement conquis les téléspectateurs depuis le lancement de cette saison.

Une complicité immédiate confirmée dans l'hebdomadaire

Dans une interview croisée publiée ce samedi 14 novembre 2026 par le magazine Télé-Loisirs, les deux artistes ont livré des confidences intimes sur leur relation. Ils décrivent leur rencontre initiale comme un véritable coup de foudre amical qui a transcendé le simple cadre professionnel. Cette connexion instantanée s'est consolidée tout au long du processus de sélection et de répétition des élèves.

Also read Jonathan McEvoy suspendu de la F1 : il insulte Frédéric Vasseur dans le Daily Mail

La complicité qui les unit dépasse largement les murs du studio d'enregistrement ou de chorégraphie. Leur lien s'est forgé dès leur premier échange, créant une dynamique de confiance totale. Sofia Morgavi souligne que leur affinité naturelle a permis de briser la glace très rapidement, instaurant un climat de bienveillance essentiel pour accompagner les candidats.

Rituels hebdomadaires et échanges personnels profonds

Leur amitié se nourrit de rituels réguliers qui structurent leur semaine. Ils se donnent rendez-vous pour dîner ensemble tous les lundis soir, un moment privilégié loin des regards des caméras. Ces dîners hebdomadaires leur permettent de partager des moments de détente, de rire et de bonne nourriture, éléments qu'ils jugent fondamentaux pour leur équilibre.

Advertisement

La confiance entre les deux professeurs est absolue. Jonathan Jenvrin révèle que Sofia connaît tous les détails de sa vie sentimentale, témoignant d'une intimacy qui ne se dément pas. Cette transparence totale est le fruit d'une relation bâtie sur le respect mutuel et la sincérité, loin des artifices médiatiques habituels.

Sofia Morgavi fait également part de sa vulnérabilité personnelle, mentionnant qu'elle a perdu sa maman il y a cinq ans. Ce deuil lointain reste une partie de son histoire, mais elle trouve dans cette amitié sturdy un soutien inconditionnel. Leur capacité à s'émouvoir et à partager des émotions fortes renforce le lien qui les unit, faisant d'eux un duo redoutable et chaleureux.

Changements au sommet et réactions des professeurs

La saison actuelle est également marquée par des évolutions à la direction de l'émission. Le départ de Michael Goldman de Star Academy a laissé des traces parmi le personnel enseignant. Sofia Morgavi et Jonathan Jenvrin ont commenté l'arrivée de Mosimann à la direction du château, observant une différence de style avec leur précédent directeur.

Mosimann, présent aux côtés de Nikos Aliagas et Karima Charni, accompagne les candidats après chaque prime et narrera les aventures lors des quotidiennes. Cette structure organisationnelle vise à offrir un suivi plus rapproché et une narration enrichie de l'aventure humaine des seize élèves. Les professeurs semblent apprécier cette nouvelle approche qui met l'accent sur le quotidien des candidats.

Advertisement

La professeure de chant a également fait une confidence touchante sur son ancien directeur, Michael Goldman, montrant que les liens tissés au fil des saisons restent précieux. Ces transitions managériales s'inscrivent dans une volonté de renouvellement de l'émission tout en préservant son essence. L'objectif reste de retrouver l'authenticité et la passion qui ont fait le succès des saisons précédentes.

Impacts concrets et perspectives pour la suite

Cette dynamique positive au sein du corps professoral promet une saison 14 intense et humaine. Les répétitrices Philippine Lavrey et Fanny Delaigue succèdent à Lucie Bernardoni, ajoutant une nouvelle dimension au travail pédagogique. La combinaison des talents de chant et de danse, soutenue par une administration nouvelle, crée un environnement propice à l'épanouissement des artistes.

Les téléspectateurs peuvent s'attendre à voir cette amitié se refléter dans les performances des élèves. La bienveillance et l'énergie transmise par Sofia Morgavi et Jonathan Jenvrin influenceront probablement l'ambiance générale du château. Leur présence assure une continuité dans la qualité de l'encadrement tout en apportant une fraîcheur nouvelle.

Alors que l'émission continue son développement, cette duo reste un pilier central de la réussite de cette nouvelle édition. Leur engagement quotidien et leur soutien aux candidats seront déterminants pour la suite du concours. L'interaction entre les professeurs et les élèves promet d'être riche en émotions, portée par cette complicité authentique observée de l'extérieur.