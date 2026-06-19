Sodexo et le Tour de France célèbrent 35 ans de partenariat lors de l'étape pyrénéenne à Lannemezan en 2026

Le groupe Sodexo, partenaire historique du Tour de France depuis 1991, fêtera les 35 ans de cette collaboration lors de l'étape du 8 juillet 2026 à Lannemezan. Cet article détaille l'organisation logistique exceptionnelle mise en place par Sodexo Live! pour accueillir les invités, l'accent mis sur les produits locaux et la poursuite de l'engagement solidaire avec Stop Hunger pour la redistribution des surplus alimentaires.

Le partenariat entre Sodexo et le Tour de France célèbrera son 35e anniversaire en 2026, une collaboration historique qui a débuté en 1991. À cette occasion, la ville de Lannemezan , située dans les Hautes-Pyrénées, se préparera à accueillir le village départ de l'étape pyrénéenne du Tour le 8 juillet, une halte qui revêt une importance symbolique pour les deux partenaires.

Depuis près de trois décennies et demie, Sodexo et sa filiale Sodexo Live! assurent la restauration et l'accueil des invités, partenaires, médias et organisateurs tout au long des trois semaines de course, mobilisant une centaine de collaborateurs qui suivent le Tour de ville en ville. Ces équipes réalisent chaque jour plus de 5 000 prestations, veillant à offrir une expérience conviviale et de qualité à l'ensemble des publics présents sur les villages départ et arrivée.

Cette organisation logistique d'envergure, devenue une véritable aventure humaine, illustre l'exigence de service partagée par le groupe et les organisateurs de la Grande Boucle. En 2026, l'étape à Lannemezan sera ainsi l'occasion de mettre en lumière non seulement cette longévité partnership mais aussi l'engagement de Sodexo en faveur des territoires traversés.

En ligne avec sa politique de valorisation des terroirs français, le groupe proposera des animations culinaires inspirées des spécialités régionales, élaborées à partir de produits locaux et de saison, permettant aux visiteurs de découvrir les richesses gastronomiques des Hautes-Pyrénées. Parallèlement, Sodexo poursuivra son engagement solidaire aux côtés de l'association Stop Hunger : pour la deuxième année consécutive, les surplus alimentaires collectés sur les étapes du Tour seront redistribués via le réseau des Banques Alimentaires et des associations locales, conjuguant ainsi performance opérationnelle, lutte contre le gaspillage alimentaire et solidarité.

À travers sa présence à Lannemezan, Sodexo réaffirme plus qu'un simple anniversaire : son attachement aux régions accueillant le Tour, sa capacité à mobiliser ses équipes autour d'un événement d'envergure internationale, et sa volonté de faire du sport un vecteur de partage, de convivialité et d'engagement responsable. Trente-cinq ans après sa première participation, Sodexo continue d'écrire son histoire aux côtés du Tour de France avec la même passion du service et le même engagement au plus près des territoires





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sodexo Tour De France Partenariat Lannemezan Restauration Stop Hunger Gastronomie Locale Logistique Engagement Solidaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blessé au coude, Wout Van Aert est forfait pour le Tour de France 2026Le coureur belge de 31 ans, vainqueur de Paris-Roubaix en avril, manquera forcément à l'équipe Visma-Lease a bike durant l'édition 2026 de la Grande Boucle, qui aura lieu du 4 au 26 juillet

Read more »

Les fêtes de Lannemezan reviennent avec un programme foisonnantLes fêtes de Lannemezan se tiendront du 24 au 30 juin avec un programme riche et varié, malgré des contraintes budgétaires. Le comité des fêtes a présenté les festivités incluant concerts, animations et feu d'artifice, tout en précisant que la municipalité reprend la gestion des forains ce qui entraîne une baisse de subvention.

Read more »

Tour de France 2026 en Dordogne : un ouvrage en roue libre pour célébrer la Grande BoucleL’auteur local Patrick François vient de sortir « Vive le vélo ! », une chronique teintée d’humour, d’histoire et de contrepèteries

Read more »

L'étape 15 du Tour de France : une épreuve exigeante pour les grimpeursL'étape 15 du Tour de France, qui aura lieu le 19 juillet, sera une épreuve particulièrement exigeante pour les coureurs. Les grimpeurs seront en première ligne pour cette étape cruciale pour le classement général.

Read more »