Le PS introduit à l'Assemblée une loi pour régulariser 300 000 travailleurs sans-papiers, portée par Raphaël Glucksmann. Focus sur le débat politique et les réactions au RN.

Le Parti Socialiste prépare une initiative législative majeure pour ce jeudi 19 novembre à l'Assemblée nationale, visant la régularisation automatique de trois cent mille étrangers résidant en France. Cette proposition, soutenue par le candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann, vise à attribuer un titre de séjour aux travailleurs étrangers qui contribuent déjà au système de protection sociale français. L'objectif affiché est de reconnaître la dignité de ceux qui, bien que sans papiers, participent activement à l'économie nationale.

Mécanisme de régularisation des travailleurs étrangers

Boris Vallaud, député et leader de la circonscription Place publique, a défini les critères précis pour cette mesure d'exception. Il s'agit de régulariser de plein droit tout étranger ayant justifié d'une activité professionnelle pendant au moins six mois, qu'ils soient consécutifs ou non, au cours des deux dernières années. Cette approche contraste avec la logique actuelle dite au compte-gouttes, jugée insuffisante par les socialistes. Le texte entend corriger une injustice systémique où des travailleurs cotisent régulièrement mais se voient refuser leur titre de séjour.

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La portée numérique de cette proposition est estimée à trois cent mille personnes bénéficiaires potentielles sur l'ensemble du territoire français. Boris Vallaud explique que cette loi s'attaquera directement à la situation actuelle où les droits du travail ne sont pas reconnus par les droits au séjour. Le député défendra ce texte lors de la niche parlementaire réservée au Parti Socialiste, prévue pour la fin de la matinée ou le milieu de l'après-midi du 19 novembre. C'est le député Paul Christophle qui portera la parole officielle en l'hémicycle pour exposer les fondements juridiques et humains de cette demande.

Positionnement politique et soutien des députés macronistes

Boris Vallaud adresse directement un appel de mobilisation aux députés du parti Renaissance, espérant qu'ils rejoindront cette démarche de régularisation. Il accuse les élus du centre de vivre dans l'hypocrisie en vantant les vertus du travail tout en refusant de légaliser le statut de ceux qui oeuvrent dans les cuisines, sur les chantiers ou dans la garde des personnes âgées. Cette stratégie vise à diviser l'hémicycle en exploitant une ligne de fracture idéologique sur la valeur travail et l'intégration sociale. L'initiative s'inscrit également dans une dynamique de campagne électorale pour Raphaël Glucksmann.

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Le candidat socialiste, dont les sondages montrent une difficulté à décoller, cherche à doubler Jean-Luc Mélenchon et à distancer les candidats du centre et de la droite pour viser le second tour. Il tente de se positionner comme une alternative crédible en reprenant des thématiques sociales fortes, tout en répondant aux critiques de sa propre formation. Une cadre du parti Renaissance a toutefois critiqué Raphaël Glucksmann, affirmant qu'il n'a pas de programme propre et passe son temps à se justifier de son éloignement de la stratégie macroniste. Ce contexte politique complexe rend la survie du texte parlementaire incertaine.

Réactions de l'opposition etincertitudes législatives

La proposition de loi a déjà fait l'objet d'une première résistance en commission, où elle a été repoussée de justesse. Son adoption finale reste très incertaine et dépendra largement de la capacité des socialistes à mobiliser des voix beyond leur propre groupe. Une large partie des députés Renaissance s'oppose fermement à ce principe de régularisation automatique. Jean Terlier, député de la majorité, a clairement indiqué que le travail ne peut pas devenir à lui seul un droit automatique au séjour, bien qu'il reconnaisse sa valeur comme voie d'intégration.

Cependant, le débat n'est pas totalement monolithique au sein de la majorité. Des élus comme Guillaume Gouffier-Valente montrent des signes de sensibilité à l'argumentaire socialiste. Ce député a admis être philosophiquement d'accord avec le principe, même si des discussions techniques subsistent concernant les délais d'attente. Cette brèche dans l'unité de la majorité ouvre une porte étroite pour les socialistes, bien que les chances d'aboutissement direct du texte restent minces face à la résistance structurelle des macronistes. Le sort de cette loi symbolisera la tension entre logique économique et contrôle des flux migratoires.

Autres mesures sociales et perspectives immédiates

Outre la régularisation des sans-papiers, les socialistes utilisent cette niche parlementaire pour défendre d'autres volets de leur programme. Ils entendent notamment prolonger pour deux ans l'expérimentation de l'encadrement des loyers, dont la fin est prévue dans quelques jours. Cette mesure vise à protéger les locataires contre la spéculation immobilière dans les zones tendues. Les députés du PS considèrent que la prolongation de ce dispositif est urgente pour maintenir un pouvoir d'achat immobilier accessible aux ménages modestes.

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Si le temps parlementaire le permet, le Parti Socialiste tentera également de faire adopter un encadrement des marges des raffineurs. Cette proposition vise à baisser les prix des carburants en limitant les marges bénéficiaires des entreprises de transformation pétrolière. Ces initiatives multiples illustrent la volonté de Boris Vallaud de démontrer l'efficacité du travail parlementaire socialiste face à une législation gouvernementale qu'il juge trop restrictive, comme la loi immigration de 2024. L'ensemble de ces propositions cherche à repositionner le PS comme un acteur central de la protection sociale et économique des citoyens.