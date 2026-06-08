Sober parties : une tendance des fêtes sobres à Toulouse

Les ‘sober parties’ sont des fêtes qui se déroulent sans alcool, en proposant des DJ sets, des percussions live et de la musique transe. Elles se sont installées à Toulouse et sont devenues populaires chez les jeunes. Les participants affirment que la fête est plus folle sans alcool.

Être euphorique sans alcool , c’est ultra safe : c’est quoi cette tendance des fêtes sobres à Toulouse ? Un phénomène qui touche de plus en plus de jeunes.

Danser jusqu’à l’aube, vibrer sur un DJ set, se lâcher, tout ça sans une goutte d’alcool : les ‘sober parties’, ces fêtes sobres venues des pays anglo-saxons, s’installent à Toulouse. Danse extatique, bars à softs et afterworks sans bulles... De nouvelles alternatives au mètre de pastis. Phénomène de niche ou vraie lame de fond chez les jeunes ?

Ils ont répondu franchement.

‘Sans alcool, la fête est plus folle’ : c’est le fameux slogan publicitaire de cette marque de cocktails. Toulouse commence à prendre la phrase au mot. ‘Dans ces soirées, je me sens en sécurité.





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