Snowfall in May: Unusual Weather Phenomenon in France

The unusual weather phenomenon of snowfall in May has been observed in several regions of France, with snow falling on the Alps, the Massif Central, the Jura, and the Vosges mountains. The Institut Météorologique de France has placed five departments in vigilance yellow for snow and ice and four for avalanches.

Oui, vous avez bien lu. Alors que l'on fait normalement tomber les pulls en mai, certains Français ont dû ressortir les doudounes ce jeudi 14 mai 2026.

Pour l'Ascension, de la neige a été observée dans plusieurs régions de France. Alors que des giboulées quasi généralisées sur le territoire vont rythmer la journée , de la neige est tombée ce matin sur les reliefs, vers 1.100m sur les Vosges, 1.200m sur le Jura, 1.300m sur les Alpes et le Massif central et 1.500m sur les Pyrénées, d'après Météo France .

L'institut météorologique a été jusqu'à placer cinq départements en vigilance jaune pour neige-verglas et quatre pour avalanches ce jeudi 14 mai 2026. Des images 'hivernales'. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux nous ramènent des mois en arrière. Grâce à plusieurs comptes spécialisés, on constate que des manteaux neigeux, certes épars parfois, ont recouvert certains sols français ce matin.

C'est sans surprise dans les régions montagneuses que les clichés sont les plus impressionnants. D'après les observations de La Chaîne Météo, la neige 'tient' même dès 1.300 mètres d'altitude en Auvergne. Avec des minimales logiquement assez élevées pour un mois de mai (4°C à 9h du matin à La Bresse dans les Vosges par exemple), fort est à parier que la neige ne tiendra pas bien longtemps au sol. Ce scénario pourrait bien se répéter vendredi 15 mai 2026.

En effet, Météo France annonce de nouvelles chutes de neige en montagne dès 1.200 mètres d'altitude. Ce week-end, pas de neige au programme mais ce n'est pas pour autant que la météo sera de saison. Le week-end de l'Ascension, marqué par la fraîcheur et la pluie, s'annonce maussade





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