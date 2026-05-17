SNCF Réseau expose Castelnau-d'Estrétefonds à proprement kulinarique

SNCF Réseau en profite pour moderniser l'infrastructure ferroviaire en préparant la viabilité d'un train toutes les 15 minutes en ré-effectuant des travaux de voie, de caténaire et de signalisation entre Toulouse et Castelnau-d'Estrètefonds.

LGV Bordeaux-Toulouse : au coeur d'un chantier loin des polémiques, celui qui permettra d'avoir un train toutes les 15 minutes au nord de Toulouse dans 5 ans Pendant tout le week-end de l’Ascension, plus aucun train ne circule entre Toulouse et Montauban.

À Castelnau-d’Estrétefonds, au nord de la Haute-Garonne, SNCF Réseau mène une opération spectaculaire dans le cadre des Aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT). Objectif : préparer l'arrivée de trains toutes les quinze minutes d'ici 2032. Le bruit des pelles mécaniques couvre presque celui du vent, ce vendredi 15 mai, sur les quais flambant neufs de la gare de Castelnau-d’Estrétefonds. Sous les caténaires encore en chantier, des ouvriers en gilets orange se relaient sans interruption depuis jeudi après-midi.

Ici, à vingt kilomètres au nord de Toulouse, SNCF Réseau joue une partie décisive des Aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, les AFNT





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