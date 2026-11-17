SNCF Réseau mène des travaux de 115 M€ entre Dax et Ychoux jusqu'en avril 2027. La suppression du TER de 6h03 bouleverse lesPendulaires qui déplorent les impacts.

SNCF Réseau engage un chantier de rénovation majeur sur la ligne ferrée reliant Dax à Ychoux, une infrastructure critique pour les liaisons entre le Pays basque, le Béarn et la Gironde. Cet investissement industriel d'une durée de plusieurs années vise à moderniser un corridor ferroviaire essentiel au quotidien de milliers de voyageurs et au transport de marchandises dans le sud-ouest de la France.

L'ampleur de cette opération se traduit par une disruption profonde du service de transport régional. En effet, le service TER supprimé le lundi 19 octobre 2026, correspondant au train matinal partant à 6 h 03 de la gare de Dax pour arriver à 7 h 32 en gare Saint-Jean de Bordeaux, laisse désormais un vide important pour les navetteurs quotidiens. Cette suppression brutale affecte directement les personnes reliant ces zones géographiques pour travailler ou étudier.

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Mécanisme de modernisation des voies ferrées

Le chantier de 115 millions d'euros initié par SNCF Réseau a pour objet de renouveler 52 kilomètres de voies entre Dax et Ychoux. Cette intervention massive comprend le remplacement complet des rails et des traverses, une maintenance intensive qui s'effectue de 22 heures à 6 heures du matin, du lundi au samedi. Cette fréquence d'intervention nocturne est conçue pour maximiser l'avancement des travaux tout en respectant les contraintes d'exploitation de la ligne.

Les équipes techniques de SNCF Réseau estiment renouveler jusqu'à 1 kilomètre de voies par nuit durant cette période. L'objectif est d'assurer la pérennité et la fiabilité future de la ligne, qui fait partie intégrante de la modernisation plus vaste de la liaison ferroviaire entre Bordeaux et Hendaye. Les travaux sont planifiés pour durer jusqu'à la fin du mois d'avril 2027.

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Positions des usagers et contestation des impacts

Les abonnés réguliers de ce train, dont fait partie Adeline, responsable de service dans une administration régionale, expriment une colère vive face à cette situation. Pour ces quinzaine d'habitues, dont l'employé hospitalier Marc ou la professeure des écoles Camille, arriver à l'heure au travail est devenu quasi impossible. Ils dénoncent l'absence de solutions acceptables de remplacement et contestent la communication de SNCF Réseau, qualifiant l'impact de leur chantier de " minime ", ce qu'ils jugent faux au vu de leur vécu quotidien.

Ces usagers, dont plusieurs ont pris part à une contestation publiée le mercredi 11 novembre, soulignent que les alternatives proposées par la SNCF, comme le report sur le train de 6 h 47, sont inadaptées. Par exemple, Camille, qui doit être en classe à 8 h 20, constate que l'arrivée prévue à 8 h 15 laisse une marge d'erreur insuffisante. Cette contrainte a forcé la professeure à avancer son réveil et à réduire son temps de sommeil d'une heure, affectant sa santé et son équilibre familial.

Stéphanie, directrice d'un établissement scolaire en Gironde, mentionne la fatigue intense générée par un trajet multimodal imposé d'au moins cinq heures par jour. Ce nouveau parcours, qu'elle décrit comme ingérable sur la durée, la contraint à se lever à 4 h 15 pour rejoindre un bus partant de Dax à 5 h 05, dépourvu d'équipements comme des tablettes pour travailler durant le trajet.

Conséquences concrètes pour les pendulaires

Les solutions de substitution proposées par la SNCF aux voyageurs quittant Dax se révèlent coûteuses et peu fiables. L'option du bus à 5 h 05 vers Facture, suivi d'un train censé arriver à 7 h 40 à Bordeaux Saint-Jean, souffre d'un manque de ponctuelité avéré, comme Marc l'a observé avec les retards liés au gel en novembre. Le trajet devient une épreuve physique et logistique majeure pour des salariés qui ne disposent pas du temps nécessaire pour récupérer.

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La mobilité domicile-travail est également impactée par les facteurs économiques. Marc, salarié d'un hôpital bordelais, explique que l'usage de la voiture individuelle n'est plus envisageable en raison du prix du carburant, des péages élevés et des embouteillages chroniques sur les axes alternatifs. Les navetteurs se retroument donc piégés entre un train supprimé et des alternatives de transport public jugées trop aléatoires.

Cette crise de mobilité engendre des dépenses imprévues et une détresse sociale pour certains usagers. Sophie, une autre professeure, explique qu'il lui arrive de dormir dans un hôtel à Bordeaux pour garantir sa présence aux cours du matin. Ce coût supplémentaire, de l'ordre de 60 euros la nuit, pèse lourdement sur le budget familial de ceux qui n'ont plus d'autre choix que d'accepter ces conditions de vie précaires jusqu'en avril 2027.