SNCF : Prime de 400 euros et revalorisations pour les salariés

La SNCF annonce une prime de 400 euros et des hausses d'indemnités pour 140 000 agents, en marge des négociations syndicales et de la grève du 5 novembre.

La SNCF SA confirme le versement d'une prime de partage de la valeur (PPV) de 400 euros à ses employés pour la fin novembre. Cette mesure vise 140 000 personnes sur les 280 000 salariés du groupe ferroviaire public. Les entités concernées incluent SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexions et SNCF Optim'Services. L'annonce intervient deux jours avant la grève nationale du 5 novembre.

Détails des aides financières annoncées

Cette décision fait suite à une réunion entre la direction et les syndicats le 3 novembre. Elle répond aux demandes de revalorisation face à l'inflation persistante. Les indemnités pour heures de nuit, dimanches et fêtes augmentent de 2 % pour les 100 000 agents en horaires décalés. Les allocations kilométriques pour les véhicules personnels progressent de 5 %.

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La SNCF précise que ces aides s'ajoutent à celles déjà distribuées cette année. Une première prime de 250 euros a été versée en mars. Une seconde prime de 100 euros a été accordée en juillet. L'intéressement annuel moyenne s'élève à 1 050 euros. La prise en charge des abonnements de transport public reste fixée à 75 %.

Ces mesures représentent une augmentation globale de 30 % par rapport à 2025. Les salariés perçoivent ainsi environ 1 700 euros en 2026 via ces dispositifs. Ce montant inclut les primes de partage de la valeur et l'intéressement. La direction présente ces chiffres comme une compensation directe de la hausse des prix.

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Position des syndicats et contestation

Les syndicats de cheminots jugent ces mesures insuffisantes face à l'écart inflationniste. Les quatre principales organisations syndicales, la CGT, l'Unsa Ferroviaire, Sud Rail et la CFDT, exigent une hausse générale des salaires pour 2026. Elles ont manifesté devant le siège de la SNCF à Saint-Denis le mardi 3 novembre. Cette manifestation soutenait leur revendication de rattrapage salarial.

Fabrice Charrière, secrétaire général de la CFDT, dénonce un écart majeur entre les prévisions et la réalité. Il rappelle que la direction a négocié un accord salarial sur une hypothèse d'inflation de 1,3 % en 2026. L'Insee a pourtant publié vendredi une estimation de 3,4 % pour octobre. Cet écart de deux points de pouvoir d'achat reste non compensé selon le syndicat.

Les syndicats pointent également le bénéfice record de la SNCF. L'entreprise a engrangé 1,2 milliard d'euros au premier semestre. Ce résultat financier est invoqué pour justifier la demande de revalorisation globale des salaires. Les organisations appellent à une ouverture de vraies négociations salariales immédiates.

Impacts sur le trafic et prochaines étapes

La grève du 5 novembre perturbe significativement le réseau ferroviaire. La SNCF annonce des perturbations sur la plupart des lignes régionales et franciliennes. Le trafic des TGV est décrit comme légèrement perturbé. Les prévisions détaillées par ligne seront publiées le mercredi 4 novembre.

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La direction a fixé le calendrier des négociations annuelles obligatoires pour 2027. Les réunions bilatérales préparatoires se tiendront en décembre. Les discussions officielles sur les salaires commenceront en janvier 2027. Les syndicats maintiennent leur mot d'ordre de grève pour exiger une avancée immédiate. Cette situation prolonge les tensions sociales dans le groupe public.