SNCF : Les gares SNCF de Marseille changent pour les liaisons Nice du 9 au 15 novembre

SNCF Réseau replace le pont des Chartreux à Marseille. Les trains ZOU! vers Nice utilisent la gare La Blancarde du 9 au 15 novembre.

SNCF Réseau modifie l'infrastructure ferroviaire de Marseille entre le 9 novembre et le 15 novembre. Cette intervention majeure sur le pont des Chartreux entraîne un report temporaire des dessertes vers Nice, Aubagne et Toulon. Ces trains utilisent désormais exclusivement la gare de La Blancarde comme point d'origine et de terminus. L'objectif est de remplacer des structures métalliques vieillissantes datant de 1919.

Remplacement technique du pont des Chartreux

SNCF Réseau conduit une opération de maintenance et de modernisation critique sur la ligne Marseille-Nice. L'intervention vise à remplacer trois des quatre tabliers qui supportent les voies ferrées au franchissement de l'avenue des Chartreux. Ces pièces pèsent 60 tonnes chacune et nécessitent une substitution en raison de leur usure avancée. Une centaine d'agents de SNCF Réseau travaillent en continu pour réaliser ce chantier complexe.

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Impact direct sur les gares marseillaises

La fermeture de la section entre la gare Saint-Charles et la gare de La Blancarde interrompt les circulations normales. Les voyageurs doivent donc se rendre à la gare de La Blancarde pour emprunter les trains ZOU! desservant Nice. Cette modification s'applique spécifiquement sur la période allant du lundi 9 novembre jusqu'au dimanche 15 novembre à 12 heures. SNCF Réseau prévoit ces perturbations depuis longtemps pour assurer la sécurité du réseau.

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Solutions de transport et assistance voyageurs

Les correspondances entre la gare Saint-Charles et la gare de La Blancarde restent possibles via le métro. La ligne M1 assure cette liaison avec les stations La Rose et La Fourragère comme points de repère. Les billets déjà achetés tiennent compte automatiquement de ces restrictions de gare. Les clients peuvent contacter le service ZOU! au 04 13 94 30 50 du lundi 9 au dimanche 15 novembre de 7h à 20h.

Coordination des services de transport régionaux

La modification des gares affecte également les dessertes vers Aubagne et Toulon en plus de Nice. Tous ces trains utilisent La Blancarde au lieu de Saint-Charles pendant la durée des travaux. SNCF Réseau confirme que cette intervention est le aboutissement de plusieurs années de préparation technique. Les voyageurs sont informés que cette structure de 1919 doit être remplacée par des tabliers neufs pour maintenir la fiabilité du réseau.