SNCF : La carte Avantage menacée par la disparition des prix plafonnés

Une enquête de France 2 révèle que la SNCF pourrait supprimer le principe des prix plafonnés sur la carte Avantage, un avantage important pour les voyageurs français. Cette potentielle suppression inquiète les clients confrontés à une hausse constante des prix.

La carte Avantage de la SNCF , qui permet aux passagers de bénéficier de réductions de 30% sur les billets TGV Inoui et Intercités pour 49 euros par an, est un outil populaire auprès des voyageurs français. Cinq millions de personnes possèdent cette carte, qui offre un avantage important pour les trajets en train. Cependant, une enquête diffusée sur France 2 met en lumière une possible menace pour l'attractivité de la carte Avantage.

La SNCF a récemment modifié son calcul des prix plafonnés pour onze trajets, les prenant désormais en considération comme des trajets plus longs. Cette modification a entraîné une augmentation de 10 euros pour les billets sur les destinations concernées, les faisant passer au palier supérieur. Plus inquiétant encore, un email interne obtenu par l'émission révèle que la SNCF envisage de supprimer le principe même des prix plafonnés sur la carte Avantage. Le cadre juridique actuel ne garantit les prix plafonnés que jusqu'au 31 août 2024. Cette suppression serait une mauvaise nouvelle pour les clients de la SNCF, qui déjà confrontés à une augmentation constante des prix. Alain Krakovitch, patron des TGV/Intercités chez SNCF Voyageurs, a admis en 2024 ne pas avoir de visibilité pour les années suivantes. Par la suite, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, s'est engagé à maintenir les plafonds, affirmant qu'ils étaient essentiels à la carte Avantage. SNCF Voyageurs assure également qu'il n'y a pas de perspective de suppression de ces plafonds





