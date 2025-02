Pour célébrer leurs 30 années de collaboration, la SNCF et Air France annoncent des améliorations significatives pour leur offre Train + Air. Les clients d'Air France pourront désormais utiliser leurs miles pour acheter des billets de TGV et les voyageurs pourront réserver jusqu'à 12 mois à l'avance. Les Ouigo seront également bientôt inclus dans l'offre.

Pour célébrer leurs 30 années de collaboration, la SNCF et Air France renforcent leur partenariat Train + Air . Les deux compagnies françaises ont annoncé ce dimanche 9 février dans La Tribune dimanche leur volonté d'étendre leur offre combinant trajets en train et en avion, rapporte Le Parisien. Les clients d' Air France peuvent désormais utiliser leur programme de fidélité, les miles, pour obtenir des bons d'achat afin d'acheter des billets de TGV .

Les voyageurs qui prennent le train pour se rendre à l'aéroport ou qui montent dans un train après leur vol pour rentrer chez eux n'ont donc besoin que d'un seul billet, «comme si vous n'aviez pris qu'une seule et unique compagnie globale», explique auprès de nos confrères le porte-parole de la SNCF. «Surtout, vous chassez de votre tête cet aléa propre à tout voyage avec des correspondances, et donc cette inquiétude : Que se passera si mon premier voyage a du retard ?», poursuit-il. À lire aussi : Comment se faire rembourser un billet de train ? Les Ouigo bientôt inclus dans l'offre combinée Fini la peur de rater son train ou son avion : l'offre combinée Train + Air vise à sécuriser les déplacements des clients. Concrètement, si vous loupez votre avion à cause d'un train retardé, Air France vous enregistre, sans frais, dans le vol suivant. De même si votre avion n’atterrit pas à l’heure prévue et que votre TGV est déjà parti, la SNCF vous propose une place à bord du prochain TGV. «Dès aujourd’hui, nous offrons aux 27 millions de membres de notre programme de fidélité Flying Blue la possibilité d’acheter des bons d’achat pour prendre le train avec leurs miles», indique Anne Rigail, la directrice générale d’Air France dans La Tribune dimanche. À lire aussi : Un passager écope d’une grosse amende pour avoir téléphoné sur haut-parleur dans une gare Autre grande nouveauté : les voyageurs ont la possibilité de réserver jusqu’à douze mois à l’avance, contre quatre mois en général pour un trajet en train. Enfin, en plus des TGV Inoui, les Ouigo intégreront progressivement l’offre dans le courant de ce premier semestre. Le projet serait également «à l’étude» d’étendre le dispositif à Transavia, la compagnie low cost d’Air France





MagazineCapital

SNCF Air France Train + Air Partenariat Miles TGV Ouigo Transavia

