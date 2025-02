Snapdragon 6 Gen 4 : Qualcomm dévoile son nouveau processeur pour smartphones milieu de gamme

Qualcomm a dévoilé son nouveau processeur Snapdragon 6 Gen 4, conçu pour les smartphones milieu de gamme. La puce offre des performances améliorées, une meilleure autonomie et de nouvelles fonctionnalités.

Loin des performances impressionnantes du Snapdragon 8 Elite, le Snapdragon 6 Gen 4 devrait néanmoins satisfaire la majorité des utilisateurs. Cette nouvelle puce Qualcomm trouvera sa place dans de nombreux smartphones milieu de gamme. Qualcomm ne se limite pas aux smartphones les plus chers. Bien que la présentation annuelle de la nouvelle puce Snapdragon haut de gamme soit un événement important, il ne faut pas négliger les segments de marché plus abordables qui s'adressent au grand public.

Le constructeur américain propose plusieurs options aux constructeurs de smartphones, et il vient d'annoncer le lancement du Snapdragon 6 Gen 4. \Cette puce ne dispose pas des cœurs Oryon, réservés aux puces les plus chères et les plus puissantes, mais des cœurs Cortex plus classiques pour le processeur : un Cortex-A720 à 2,3 GHz et trois autres A720 moins rapides (2,2 GHz) pour les cœurs performants ; quatre Cortex-A520 (1,8 GHz) pour les cœurs économes. La puce est gravée en 4 nm par TSMC et annonce un gain de performance CPU de 11 % par rapport à la Gen 3. On retrouve de l'Adreno pour le GPU, avec des performances en hausse de 29 %. Qualcomm promet également une amélioration de 12 % pour l'autonomie. \Le Snapdragon 6 Gen 4 prend en charge jusqu'à 16 Go de RAM, ainsi que la technologie INT4 qui peut accueillir des modèles d'intelligence artificielle avec plus de paramètres dans la même enveloppe de mémoire vive. La puce peut se connecter à un écran 1080p avec une fréquence d'affichage jusqu'à 144 Hz (et même 4K jusqu'à 60 Hz sur un moniteur externe). Qualcomm destine cette puce à une large clientèle, allant des joueurs aux créateurs, en passant par les professionnels ! Nous en aurons le cœur net dans les prochains mois, avec les premiers smartphones équipés. Plusieurs constructeurs ont déjà annoncé que des appareils seront dotés de cette puce : il faut s'attendre à des nouveautés Snapdragon 6 Gen 4 chez Oppo, Realme et Honor





