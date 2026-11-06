Smic : Jean-Pierre Farandou vise 1 500 euros nets avant la conférence sociale

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou souhaite franchir la barre des 1 500 euros nets pour le Smic lors de la conférence sociale de novembre 2026.

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a déclaré vendredi 6 novembre 2026 sur TF1 que sa priorité était de tenter de franchir la barre des 1 500 euros net pour le Smic mensuel. Ce niveau de rémunération brute serait alors convertible en un net supérieur au seuil symbolique actuel qui bloque les négociations salariales globales.

Contexte de la hausse du Smic actuel

Le salaire minimum actuel est fixé à 1 477,93 euros, soit un montant inférieur à l'objectif affiché par le gouvernement pour cette année. Jean-Pierre Farandou a insisté sur le caractère stratégique de cette augmentation potentielle juste avant une conférence sociale majeure convoquée par le Premier ministre à Matignon.

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Cette réunion exceptionnelle doit permettre de discuter des enjeux économiques et sociaux nationaux en profondeur. Les résultats de cette conférence conditionneront l'orientation des politiques publiques pour les douze prochains mois.

Négociations en cours jusqu'au dimanche

Les discussions avec les partenaires sociaux se poursuivent activement jusqu'au dimanche 8 novembre 2026. Jean-Pierre Farandou cherche à obtenir un compromis sur le Smic, mais aussi sur les minima de branches et les négociations salariales en entreprise. Il espère éviter toute rupture sociale après les mobilisations récentes.

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Les syndicats et le patronat doivent aligner leurs positions sur plusieurs points clés du code du travail. La pression est forte pour trouver un terrain d'entente rapidement afin de stabiliser le marché du travail.

Bilan des mobilisations du jeudi 5 novembre

La conférence sociale intervient dans un climat social tendu suite à une journée de grève et de manifestations le jeudi précédent. Cette journée a mobilisé plus de 1,5 million de personnes selon les estimations syndicales, tandis que les autorités chiffraient la mobilisation à 575 000 personnes.

Ces chiffres divergents soulignent la complexité de la situation sociale en France actuellement. Le gouvernement doit prendre en compte ces données dans ses futurs discours et décisions politiques majeures.

Impacts économiques des futurs décrets

Les conséquences d'une éventuelle hausse du Smic à 1 500 euros nets sont multiples pour les entreprises françaises. Les secteurs du commerce, de la restauration et des services pourraient voir leurs coûts de fonctionnement augmenter significativement dès janvier 2027.

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Les travailleurs précaires bénéficieront directement de cette mesure si elle est validée par le Premier ministre. Cette progression salariale pourrait stimuler la consommation intérieure tout en posant des défis pour la compétitivité des petites structures.