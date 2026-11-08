Smic : Jean-Pierre Farandou exclut une hausse excessive avant la conférence sociale

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou prévient qu'une hausse excessive du Smic nuirait à l'emploi. La conférence sociale du 9 novembre sera clé pour les négociations.

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a annoncé que la revalorisation du salaire minimum pourrait prendre effet dès le 1er décembre, à condition que les négociations avec les partenaires sociaux aboutissent sans délai. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions sociales et d'attentes élevées concernant le pouvoir d'achat des travailleurs français.

Avertissement sur les risques pour l'emploi

Jean-Pierre Farandou met en garde contre les mesures jugées excessives lors de son entretien avec la Tribune. Il estime qu'une augmentation trop brutale du SMIC menacerait directement un certain nombre d'entreprises qui sont déjà considérées comme fragiles par l'exécutif.

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Le ministre précise explicitement que toute proposition gouvernementale ne doit pas nuire à l'emploi. Il fournit un exemple chiffré pour illustrer son propos : porter le SMIC à 1 700 euros nets par mois entraînerait la destruction de plus de 230 000 emplois selon ses calculs.

Positions divergentes des syndicats et chiffres actuels

Actuellement, le SMIC mensuel net s'établit à 1 477,93 euros. Le gouvernement souhaite franchir la barre des 1 500 euros nets, sans toutefois définir un montant exact qui conviendrait à tous les acteurs économiques. Cette approche vise à augmenter le revenu tout en maintenant la stabilité économique.

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De leur côté, les organisations syndicales réclament des augmentations plus substantielles. La CFDT demande une hausse de 100 euros nets, tandis que la CGT propose une augmentation de 10 %, ce qui représenterait environ 150 euros de plus par mois pour les salariés concernés.

Jean-Pierre Farandou rappelle également que la revalorisation n'annule pas le montant de la prime d'activité. Pour une personne célibaire au SMIC, le salaire versé par l'entreprise est de 1 477 euros, auquel s'ajoute une prime d'activité de 230 euros, portant le revenu disponible à 1 700 euros nets sur le compte bancaire.

Préparatifs de la conférence sociale de Matignon

À la veille d'une conférence sociale convoquée au Matignon, le Premier ministre Sébastien Lecornu prépare des discussions avec les syndicats et le patronat. Cet événement, programmé pour le lundi 9 novembre, fait suite à plusieurs journées de mobilisation sociale à travers toute la France.

Les sujets abordés durant cette rencontre incluront notamment la question des salaires et du pouvoir d'achat. Le gouvernement entend utiliser cette plateforme pour ouvrir le dialogue et chercher des compromis acceptables par l'ensemble des parties prenantes.

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Solutions proposées pour la négociation annuelle

Outre la question du SMIC, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou indique que le gouvernement proposera des solutions concrètes pour favoriser les négociations annuelles obligatoires. Ces discussions doivent se tenir dans les entreprises et au niveau des branches professionnelles.

L'objectif est d'améliorer les conditions de travail et la rémunération des salariés par le biais de la négociation collective, tout en tenant compte des contraintes économiques des entreprises. Ces mesures complètent la stratégie globale pour soutenir les revenus des ménages sans mettre en péril l'emploi.