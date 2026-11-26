Le décret officialisant la hausse du smic à 1 501,94 euros net est publié. Analyse des réactions syndicales et des conséquences économiques de cette revalorisation.

Le décret officialisant la revalorisation du salaire minimum inscrit au Journal officiel ce jeudi marque une étape clé de la réponse gouvernementale aux mouvements sociaux. Cette mesure concrétise l'annonce faite par le Premier ministre Sébastien Lecornu le 9 novembre dernier dans le contexte d'une colère sociale persistante.

Cette hausse d'appoint de 0,6 % vise spécifiquement à lutter contre l'érosion du pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Elle s'ajoute à une revalorisation anticipée indexée sur les prix, qui s'établit à un taux de 1 %. Cette démarche traduit l'une des principales annonces du gouvernement après plusieurs semaines de manifestations, notamment pour dénoncer la vie chère.

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Détails financiers de la revalorisation du smic

À compter du 1er décembre, le smic brut mensuel s'établira définitivement à 1 897,35 euros, remplaçant les 1 867,02 euros en vigueur actuellement. Cette variation représente une augmentation brute de 30,33 euros par mois. Sur le plan horaire, le taux brut passera de 12,31 euros à 12,51 euros par heure.

Le montant net mensuel atteindra 1 501,94 euros contre 1 477,93 euros auparavant, soit un gain net de 24,01 euros par mois pour les bénéficiaires. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a souligné que c'est la première fois depuis douze ans que le gouvernement accorde un tel coup de pouce au smic, permettant de franchir le seuil symbolique des 1 500 euros nets.

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Réactions des partenaires sociaux et syndicats

Les organisations syndicales jugent cette revalorisation globalement insuffisante face aux revendications initiales. La CFDT réclamait initialement une augmentation de 100 euros, tandis que la CGT demandait environ 150 euros. La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, a qualifié la mesure d'insuffisante, bien qu'elle se soit félicitée de la conditionnalité des aides aux entreprises liée aux négociations salariales.

Sophie Binet, homologues de la CGT, a dénoncé des miettes jugées incapables d'éteindre la colère sociale. Des smicards interrogés dans la région ont également exprimé leur scepticisme, estimant que cette hausse dérisoire ne changerait rien à leur quotidien. Ces critiques reflètent une distance importante entre l'offre gouvernementale et les attentes des travailleurs.

Conséquences économiques et négociations sectorielles

Avec cette revalorisation, le gouvernement espère un effet d'entraînement sur les négociations salariales qui relèvent des partenaires sociaux dans les branches professionnelles. Pour inciter le patronat à négocier, le gouvernement a publié le 10 novembre un décret d'application de la mesure du budget 2026 de la Sécurité sociale.

Cette disposition prévoit un calcul moins favorable des allégements de cotisations patronales dans les branches où les minima restent inférieurs au smic. La CGT estime que 164 branches professionnelles pourraient se retrouver avec des minima de salaire sous le smic suite à cette hausse. Cette approche vise à répondre aux demandes syndicales d'un tassement des salaires au niveau du smic et de la suppression des aides publiques pour les branches concernées.