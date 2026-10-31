SM Caen : Lionel Carole analyse le nul du Puy et les erreurs défensives

Défenseur du SM Caen, Lionel Carole décrypte le match nul 2-2 au Puy. Il pointe les erreurs sur les buts encaissés tout en valorisant le point obtenu.

Samedi 31 octobre 2026, le Stade Malherbe Caen a disputé son premier match nul de la saison à l'extérieur, face au Puy -en-Velay. Le résultat final s'est soldé par un score de parité, deux buts partout, dans une rencontre marquée par des opport manquées et des erreurs défensives. Ce point acquis en Haute-Loire est perçu par les acteurs du club comme une performance acceptable compte tenu des conditions et de l'adversaire rencontré.

Carole souligne les erreurs défensives

Lionel Carole, défenseur majeur du club normand, s'est montré lucide après la rencontre. Il a exprimé sa frustration concernant les deux buts encaissés lors de cette partie. Pour lui, ces concessions sont directement liées à des fautes de sa part et de ses coéquipiers. Il a admis que cette phase du jeu devait être améliorée pour progresser collectivement et atteindre les objectifs fixés par l'effectif pour cette saison.

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Le défenseur a également reconnu que l'équipe avait pu gagner ce match. Il estime que les joueurs peuvent et doivent faire mieux à l'avenir. Cependant, il nuance en rappelant qu'il est impossible de remporter chaque rencontre, même lorsque l'adversaire est solide. Cette prise de position reflète une volonté de maturité et de réalisme face aux exigences du championnat.

Un terrain difficile et une équipe adverse forte

Lionel Carole a insisté sur la difficulté du terrain qui a rendu la maîtrise du ballon compliquée pour les Caennais. Il a reconnu que le Puy était une équipe belle et compétitive, ce qui explique la résistance opposée. Son confrère Gaël Clichy a rejoint cette analyse en soulignant que la possession de balle était impossible sur une surface aussi complexe. Ces facteurs environnementaux ont lourdement pesé sur le déroulement du jeu.

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Les Normands ont réalisé un bon déplacement dans cette région du Massif Central. Malgré les frustrations liées aux buts accordés, le point obtenu est considéré comme positif. L'équipe sait qu'elle a le potentiel pour aller plus loin et doit travailler sur ses lacunes défensives pour les prochains engagements.

La fin de match et la réaction du Puy

Après la réduction du score de Caen, la dynamique de la partie a basculé. Lionel Carole a noté que l'équipe locale, n'ayant plus rien à perdre, a changé de tactique. Les joueurs du Puy ont décidé de presser intensément, comme si la fin du match était imminent. Cette agressivité a créé des situations tendues pour les visiteurs.

Cette pression excessive a rendu l'équipe normande un peu plus fébrile dans ses actions. Cette nervosité a permis au Puy de reprendre l'avantage. Carole explique que cette réaction était prévisible face à une équipe qui se sentait forte à domicile. Ils ont fait la partie qu'ils devaient faire pour obtenir ce résultat.

Regard vers les prochains enjeux

Malgré ces déboires, le groupe reste concentré sur l'objectif global. Lionel Carole a appelé à ne pas s'attarder trop longtemps sur les regrets. Il faut tourner la page et se préparer au prochain match. Cette résilience est essentielle pour maintenir la dynamique positive acquise lors de ce déplacement difficile.

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Le SM Caen continue donc sa saison avec cette leçon apprise. La défense doit être plus rigoureuse pour ne plus concéder ce genre d'occasions. L'ensemble de l'équipe doit progresser rapidement. Ce nul n'est qu'un chapitre dans une saison longue et exigeante. Le club vise l'excellence et la régularité dans ses performances futures.