SM Caen. Gaël Clichy après le nul au Puy: "On ne peut pas maîtriser le ballon sur un terrain comme ça"

Gaël Clichy a exprimé sa satisfaction après le match nul du SM Caen au Puy, ce samedi 31 octobre (2-2). Pour l'entraîneur caennais, le terrain ne rendait pas la maîtrise possible. Pour Gaël Clichy, Caen ne pouvait pas maîtriser le ballon comme à son habitude au Puy en raison de la qualité très dégradée de la pelouse. ©Aline CHATEL). " C'est un très bon point, estime son entraîneur. On comprend pourquoi ils n'ont pas encore été battus à domicile. Ça n'a pas été facile à manœuvrer mais, vraiment, la surface n'aide pas. "

SM Caen. Gaël Clichy pärast nuol au Puy: "On ne peut pas maîtrise r le ballon sur un terrain comme ça" Gaël Clichy a exprimé sa satisfaction après le match nul du SM Caen au Puy, ce samedi 31 octobre (2-2).

Pour l'entraîneur caennais, le terrain ne rendait pas la maîtrise possible. Pour Gaël Clichy, Caen ne pouvait pas maîtriser le ballon comme à son habitude au Puy en raison de la qualité très dégradée de la pelouse. ©Aline CHATEL).

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" C'est un très bon point, estime son entraîneur. On comprend pourquoi ils n'ont pas encore été battus à domicile. Ça n'a pas été facile à manœuvrer mais, vraiment, la surface n'aide pas.

" Gaël Clichy reconnaît que l'adversaire du jour a été " très bon dans sa façon de jouer ", au point d'admettre qu'un succès ponot n'aurait pas été volé. Ils peuvent dire qu'ils méritent les trois points. Nous, on est contents du point pris parce que les conditions sont vraiment très compliquées. Au moins, on rentre à la maison avec la satisfaction d'avoir pris le point.

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Ne pas perdre à l'extérieur était quelque chose qui nous tenait à cœur. Mais on sait qu'on doit faire mieux. sur le papier. Pour lui, les conditions de jeu ne permettaient pas à son équipe d'exprimer le football léché dont elle a l'habitude.

" On ne peut pas maîtriser le ballon sur un terrain comme ça. Je n'étais pas surpris sur le fait que nous n'allions pas maîtriser le ballon. Par contre, j'étais quasiment sûr qu'ils allaient nous pousser et qu'ils allaient être peut-être meilleurs que nous.

SM Caen Au Puy Malherbe doit passer un cap

" SM Caen. Au Puy, Malherbe doit passer un cap pour assumer son statut et s'installer dans le bon wagon Beau joueur, Gaël Clichy a rendu hommage à son adversaire.

" C'est une équipe qui joue avec de très bons joueurs, qui manient leurs temps forts à la perfection. Leur coach (Stéphane Dief, ndlr) est très bon. Si une équipe n'a pas perdu à domicile, il n'y a pas de secret, Je n'avais aucun doute sur le fait que nous n'allions pas maîtriser le ballon et que nous allions être acculés à un moment donné. C'est pour cela que, pour moi, c'est un très bon point de pris.

On tourne la page et on passe à autre chose.

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Gaël Clichy préfère perdre aujourd'hui

" sur La Roche et Rouen, tous deux vainqueurs lors de cette onzième journée, semble toutefois accueilli avec ambivalence par l'ancien joueur international. " Pour l'avis extérieur, c'est bien de ne pas perdre le match parce que. Mais je préfère perdre aujourd'hui et gagner le prochain match, que de faire un nouveau nul. SM Caen.

Gaël Clichy : " Je n'ai pas envie de continuer à faire des hauts et des bas ". Caen a souffert, Caen n'a pas réussi à développer son football, mais " ce qui compte, c'est d'avoir été résilients, de ne pas avoir encaissé le troisième but, parce qu'ils ont poussé ". Le coach normand s'en remet à l'exemple de la défaite qu'il avait essuyée au même endroit, le 13 mars 2026 (1-0).

Gaël Clichy satisfait par rapport à la saison dernière

" Par rapport à la saison dernière, Je suis vraiment satisfait. Je veux toujours plus, ce n'est pas une fin en soi. Mais je pense que peu d'équipes vont venir gagner ici.

" Pour le moment, Gaël Clichy s'en contente. SM Caen. Gaël Clichy après le nul au Puy: "On ne peut pas maîtriser le ballon sur un terrain comme ça" Coupe de France. À 17 ans, Morgane Morin s'est installée à l'AS Ifs: "Je prends les choses étape par étape" "Pour les pompiers, c'est double dose" : atteinte d'un cancer, elle alerte sur les ravages des polluants éternels.