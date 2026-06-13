Slow Fashion Week 2026 : Amour Collective célèbre la connexion entre Normandie et Marseille avec son défilé au Château de la Buzine

Lors de la Slow Fashion Week 2026 à Marseille, la marque normande Amour Collective a présenté une collection de 300 créations au Château de la Buzine. Sous la direction de Cassandre Lemeilleur, le défilé a mis en avant une mode responsable, intergénérationnelle et ancrée dans le récit, avec des pièces emblématiques comme une veste ornée de 800 boutons recyclés. L'événement a rassemblé 56 mannequins amateurs, dont des seniors de plus de 90 ans, et a salué une productionlocale et circulaire.

Devenue emblématique, cette veste aux boutons recyclés a été déclinée dans une version grise et argentée pour la Slow Fashion Week . Invitée d'honneur de la Slow Fashion Week 2026, la marque tout droit venue de Normandie a présenté ce samedi 13 juin sa collection au Château de la Buzine, rendu célèbre par Marcel Pagnol.

De la Manche aux monuments marseillais, il n'y a qu'un podium. Plus de 1000 km séparent Granville de Marseille. Pourtant, ce samedi 13 juin, Cassandre Lemeilleur a réussi à faire oublier la distance au château de la Buzine. Marseille mérite sa place dans la mode responsable.

Il se passe quelque chose ici. Et tout est en accord avec les valeurs que nous défendons. Sous une chaleur harassante, la fondatrice d'Amour Collective a présenté 300 créations confectionnées spécialement pour l'occasion, en trois mois dans son atelier manchois, avec l'aide d'alternantes, de stagiaires et de bénévoles.

Sur une bande-son poétique consacrée aux souvenirs d'enfance, aux maisons qui nous construisent et aux trajectoires qui façonnent chacun d'entre nous, Cassandre a dédié son défilé à l'idée de transmission, avant l'arrivée de la première silhouette. Une entrée en matière fidèle à l'esprit d'Amour Collective. Avec sa marque fondée en 2018, la créatrice revendique une mode qui raconte des histoires de vie, portée par l'amour et la diversité des parcours.

La trentenaire pousse d'ailleurs régulièrement les portes des maisons de retraite pour trouver ses modèles pour ses défilés intergénérationnels. À Marseille, sa philosophie a pris corps avec la participation de 56 mannequins amateurs, dont 28 venus de Normandie et 28 autres recrutés localement. Parmi eux figuraient 13 seniors marseillais, dont certains avaient plus de 90 ans. Dans la cour du château de la Buzine, les rangées de chaises en bois dépareillées racontaient déjà une histoire de générations.

Certaines semblaient sorties d'un atelier, d'autres d'un salon Louis XV. Entre les tables recouvertes de napperons en dentelle, les compositions de fleurs séchées, les brins de lavande et les vieux mannequins Stockman, le décor avait des airs de maison de famille. Le premier look a captivé les regards avec sa veste noire et dorée ornée de 800 boutons recyclés.

Devenue emblématique, cette pièce, portée par l'animatrice Daphné Bürki sur France 2 lors d'une précédente édition, a été déclinée dans une version grise et argentée pour l'occasion. Les silhouettes se sont ensuite succédé entre pantalons capri, vestes de cuir oversize agrémentées de ceintures aux larges boucles, parfois placées dans le dos. D'abord dominée par le noir, le cuir et les motifs peau de vache en hommage à la Normandie, la collection s'est progressivement colorée et éclaircie pour évoquer le Sud.

Au fil du défilé, la musique a elle aussi fait le lien entre les deux territoires. Les notes d'un accordéon normand ont résonné, arrachant quelques sourires complices aux publics et aux mannequins. Paniers remplis de fleurs fraîches, vases, sacs demi-lune et coiffes spectaculaires en rotin ou fleuries ont ponctué ce voyage entre Manche et Méditerranée.

Derrière ces créations saluées par le public se cache une autre façon de produire de A à Z. Soie, coupons de tissus et cuir sont récupérés dans un rayon de 25 km autour de l'atelier grâce à des partenariats avec des recycleries, des brocantes ou encore une maison de luxe. Une démarche locale et responsable qui a naturellement trouvé sa place au sein de la Slow Fashion Week marseillaise.

Ce défilé de clôture grandiose, attendu sur l'esplanade de la Major, a ainsi incarné une mode lente, narrative et inclusive, célébrant les liens entre les territoires et les générations





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