Slow Fashion Week 2026 à Marseille : programmes, nouveautés et temps forts de la mode responsable

La Slow Fashion Week revient du 5 au 13 juin à Marseille avec une série d'événements gratuits - défilés, ateliers, performances - dans douze lieux publics et privés. Organisée avec le groupe WSN, la SFW vise à promouvoir une mode inclusive, durable et à favoriser les collaborations entre créateurs locaux et acteurs du commerce. Le programme complet est disponible en ligne sur le site du collectif Baga.

La Slow Fashion Week fait son grand retour à Marseille du 5 au 13 juin, transformant la cité phocéenne en un véritable laboratoire de la mode responsable .

Après une première édition qui avait réuni près de dix mille visiteurs, l'événement s'apprête à dépasser les attentes en proposant une programmation dense et diversifiée, répartie sur douze sites officiels mis à disposition par la municipalité ainsi que des lieux privés emblématiques tels que le Mucem, les Jardins des Vestiges du Musée d'Histoire de Marseille, et même le site de maintenance RTM de Sainte‑Marguerite‑Dromel. Chaque journée alterne défilés, conférences, ateliers participatifs, expositions et performances artistiques, offrant autant aux passionnés de mode qu'aux professionnels du secteur des opportunités d'échanges, de découvertes et de collaborations concrètes.

Le coup d'envoi s'effectuera dans les jardins historiques du musée, où les premiers pas de la SFW seront marqués par la présence de journalistes venus d'Amérique du Nord ainsi que de médias spécialisés comme Vogue Italie et Harper's Bazaar Corée, signe du rayonnement international croissant de la manifestation depuis sa création l'an dernier. Parmi les créateurs mis à l'honneur figurent Malanie Gomis, Frankie Collection, Atelier Regain, Jade Tekhil et Catcha Lab, des marques locales qui ont déjà profité de la précédente édition pour développer de nouveaux ateliers, multiplier leurs collaborations et gagner en visibilité à l'étranger.

La semaine se clôturera par un défilé grandiose sur l'esplanade de la Major, offrant une scène finale à la hauteur des ambitions de l'organisation, qui rêve d'un format capable de voyager dans d'autres villes du monde. Au cœur de la Slow Fashion Week, la philosophie porteuse d'une mode inclusive, engagée et accessible se concrétise à travers des initiatives concrètes : des concept stores, des boutiques multimarques et des grands magasins sont invités à rencontrer les créateurs afin d'envisager des partenariats durables, tandis que le public peut participer gratuitement à des ateliers‑boutiques, à des friperies éphémères et à des espaces de création où chaque pièce raconte une histoire différente de la fast fashion.

L'événement, développé en partenariat avec le groupe WSN, acteur majeur des salons de mode professionnels, s'inscrit également dans une démarche de sensibilisation du grand public aux alternatives locales, plus éthiques et moins stressantes que la consommation de masse. Les organisateurs encouragent les visiteurs à s'inscrire via le site du collectif Baga (www.baga-collectif.fr) pour accéder à l'ensemble du programme interactif, ainsi qu'à réagir sur la plateforme laprovence.com afin de faire entendre leur avis et participer activement à l'évolution du mouvement.

En résumé, la Slow Fashion Week 2026 à Marseille se veut un carrefour d'innovation, d'échange et de responsabilité, où la créativité des créateurs rencontre les attentes d'un public de plus en plus conscient des enjeux environnementaux et sociaux du secteur de la mode





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mode Responsable Marseille Slow Fashion Week Créateurs Locaux Développement Durable

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prime Day 2026 : Amazon dévoile enfin les dates de son grand événementL'événement ne dure que quelques jours.

Read more »

Menu du jour : fraîcheur du 3 juin 2026Embarquons ensemble pour un voyage culinaire artisanal en ce 3 juin 2026. Profitez des saveurs inspirantes de notre menu du jour, savamment concocté pour éveiller les papilles et susciter des moments de partage chaleureux.

Read more »

Dépenser et investir en même temps : qui fait mieux que Trade Republic au 1er semestre 2026 ?Optez pour la banque en ligne Trade Republic et investissez pendant que vous dépensez facilement. En plus, vous disposez d’un accès sécurisé et gratuit au système financier, idéal pour faire fructifier votre argent facilement.

Read more »

Prix en chute libre ce week-end pour ces LEGO F1 stars de 2026Que vous soyez fan de Formule 1 ou que vous souhaitiez faire plaisir à un proche quel que soit son âge, vous trouverez votre bonheur sur Amazon grâce à ces offres sur cinq sets LEGO F1

Read more »