Slash Sport Club à Wambrechies : une salle de sport qui s'inspire des nightclubs

Le Slash Sport Club, un nouvel espace atypique ouvert à Wambrechies en janvier 2025, propose une expérience sportive unique en mêlant fitness et ambiance club. Les séances de vélo et de cardio-boxe sont rythmées par des playlists personnalisées, et l'espace détente offre un confort optimal.

Un lieu où le sport se vit autrement, tel que le décrit Félicie, la fondatrice lilloise du Slash Sport Club, ce tout nouvel espace est indéniablement atypique. Cette salle de sport d'un genre original a ouvert ses portes à Wambrechies (Nord) en janvier 2025, avec la promesse d'offrir une expérience unique à ses usagers. En effet, l'endroit se situe à mi-chemin entre un club classique et un « nightclub », où l'effort se fait au milieu de jeux de lumières et de musique.

Chaque séance, qu'il s'agisse de vélo ou de « cardio-boxe », est rythmée par une playlist personnalisée par les coachs, afin de correspondre au mieux à l'intensité de l'exercice. Et après l'effort, le « lâcher prise » est de mise : le club comprend un espace confortable avec des vestiaires privés, des produits cosmétiques Avril, des serviettes à disposition et un mobilier design. Il est même possible de déguster un café nordiste Méo.Concernant les séances proposées, il y a le « cycling » : 50 minutes de cardio sur un vélo, alternant exercices de résistance et jeux de position, en plus des haltères, pour renforcer le haut du corps. Le cardio-boxing, quant à lui, consiste en un « circuit de 50 minutes, avec des exercices de frappe au sac et des exercices de renforcement musculaire au sol ». Pour les tarifs, il faut compter 25 € pour deux séances. Les 40 séances sont disponibles à 15 €, et il existe également des packs de 5 à 20 séances avec réduction. Toutes les informations sont disponibles sur le site. Le Slash Sport Club se situe au 130, rue de l’Union à Wambrechies





