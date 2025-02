Skin Gritting : La Nouvelle Routine Beauté qui Sensibilise les Experts

Le skin gritting, une nouvelle routine beauté qui promet une peau lisse et sans points noirs, suscite l'intérêt sur les réseaux sociaux. Cette technique, qui consiste à masser le visage avec une huile végétale, est-elle réellement efficace et sûre pour tous les types de peau ? Un dermatologue met en garde contre les risques d'irritation et d'aggravation de l'acné.

Rêvez-vous d'une peau parfaite et lisse ? La solution pourrait se trouver sur les réseaux sociaux. Sous le nom de « skin gritting » ou « oil gritting », une nouvelle routine beauté alliant nettoyage et exfoliation s'est faite connaître. Cette routine, qui « gratte » (d'où son nom) les points noirs sans agresser la peau, se compose de trois étapes.

Contrairement aux gommages mécaniques qui peuvent être agressifs, le skin gritting propose de chouchouter sa peau avec une combinaison d'huiles végétales et d'ingrédients purifiants. La routine comporte ainsi trois étapes : nettoyer le visage, appliquer une huile végétale et masser doucement le visage en faisant des mouvements circulaires. À ce moment-là, selon les adeptes du procédé, les « grits », les résidus de points noirs, peuvent être visibles sous les doigts. Un résultat plutôt satisfaisant à en croire celles qui ont adopté le skin gritting. Cependant, attention à ne pas abuser de ce soin. Dans Vogue France, le Dr Varshini Reddy, fondatrice de la Glow Clinic, ne déconseille pas cette routine, mais avertit sur une possible irritation des peaux sensibles. Elle avance également que les résidus ne sont pas forcément des points noirs, mais des peaux mortes exfoliées. « L'utilisation de produits agressifs ou une pression trop forte pendant le massage peuvent irriter la peau, entraînant rougeurs, sensibilité, voire inflammation », explique-t-elle. « Une pratique excessive de l'oil gritting ou l'utilisation de produits trop desséchants peut perturber la fonction barrière naturelle de la peau, la rendant plus vulnérable aux dommages et à la déshydratation ». En cas d'acné, par exemple, cela pourrait même entraîner une aggravation. Le Dr Varshini Reddy ajoute dans le média : « Pour les peaux sensibles, un massage à l'huile de 15 minutes peut être trop agressif, je ne le recommanderais donc pas. Cela peut accroître la sensibilité et, si vous utilisez une huile comédogène qui obstrue les pores, provoquer une inflammation et de l'acné ». Mais si l'envie d'essayer vous prend, elle recommande d'utiliser une huile pour le visage non comédogène





doctissimo / 🏆 78. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Skin Gritting Oil Gritting Routine Beauté Peau Parfaite Points Noirs Exfoliation Conseils Dermatologiques Peau Sensible Acné

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nouvelle rentrée d'argent importante pour Eagle Football Group: une bonne nouvelle pour l'OLEagle Football Group, propriété de John Textor, annonce un apport de 83 millions d'euros de liquidités de la part de la société-mère, Eagle Football Holdings.

Lire la suite »

Rival de ChatGPT, prix très bas, performances... tout savoir de l'IA chinoise DeepSeek qui fait trembler la SiNouvelle révolution dans le monde des nouvelle technologies : la Chine lance sa nouvelle inteligence artificielle, qui pourrait se révéler être un véritable rival pour le géant américain ChatGPT.

Lire la suite »

Routine hivernale sur mesure pour protéger votre peau au quotidienAffrontez l’hiver en douceur avec une routine personnalisée. Découvrez nos conseils pour rester hydratés, protéger votre peau et adopter des vêtements chauds.

Lire la suite »

Trouvez la Machine à Café Idéale pour Votre Routine MatinaleDécouvrez trois machines à café sélectionnées pour vous offrir une expérience optimale, du café expresso traditionnel au latte art sophistiqué, en passant par les boissons chaudes et froides.

Lire la suite »

Cette routine est idéale pour prendre soin de vos cheveux bouclésDécouvrez des gestes adaptés pour des boucles définies, hydratées et en pleine santé. Une routine indispensable !

Lire la suite »

Renouvelez Votre Routine Skincare avec myIEVA Origine en 2025La fatigue de fin d'année, les excès alimentaires et le froid ont pu affaiblir votre peau. myIEVA Origine propose un abonnement mensuel personnalisé avec des soins de beauté sur mesure, sélectionnés par une intelligence artificielle, pour une routine hivernale optimisée.

Lire la suite »