Le Ski Club du Mont Serein présente son équipe de sept moniteurs et ses activités pour la saison 2026-2027. Détails sur les tarifs, les sorties et la nominatio.

Le Ski club du mont Serein (SCMS) a officiellement marqué le coup d'envoi de sa préparation pour la saison 2026-2027 lors de son assemblée générale annuelle. Cet événement majeur, qui s'est tenu dans la salle de la mairie de Beaumont-du-Ventoux, a permis de présenter une équipe d'encadrement solide et un programme d'activités ambitieux. Sous la présidence de Valentin Moschberger, le club a confirmé la disponibilité de sept moniteurs fédéraux prêts à initier et perfectionner les passionnés de glisse.

Composition de l'équipe et honneurs rendus

L'effectif des instructeurs fédéraux du SCMS se compose de sept experts expérimentés. Cette équipe comprend Hélène Allemand, Mariette Allemand, Benjamin Aubéry, Florian Bernard, Christophe Hem, Valentin Moschberger et Alain Rège. Lors de cette réunion stratégique, les dirigeants ont salué l'intégration récente de Lambert Défossé, qui occupe désormais officiellement les fonctions de moniteur de ski au sein de l'organisation.

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L'assemblée a également été marquée par une émotion collective lors d'une minute de silence rendue à la mémoire d'Éliane Tromel. Cette membre du club est décédée au cours de l'année précédente, laissant un vide au sein de la communauté sportive locale. Cet hommage solennel a précédé la lecture des documents officiels, démontrant le respect profond du club envers son histoire et ses membres.

Discours officiels et soutien financier

Plusieurs figures clés de l'écosystème touristique et politique de la région étaient présentes pour soutenir cette initiative. Alain Brémond, maire de la commune de Beaumont-du-Ventoux et président de la société publique locale de développement touristique des stations du Vaucluse, avait pris place parmi les invités. Frédéric Charrasse, directeur de la station du mont Serein, ainsi que Franck Vallon, représentant la mairie de Malaucène, ont également apporté leur soutien institutionnel à cette rentrée.

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Sur le plan financier, le rapport moral et le bilan financier ont été adoptés à l'unanimité par les participants présents. Le président Valentin Moschberger a profité de cette opportunité pour adresser ses remerciements à Michel Tromel. Ce dernier a effectué un don significatif de 500 € au profit du SCMS, offert par l'intermédiaire de l'Association sportive du mont Ventoux (ASMV), soulignant ainsi la cohésion entre les différentes structures sportives locales.

Programme d'activités et prestations sportives

Le calendrier des activités pour la saison 2026-2027 est structuré autour d'opérations régulières et d'événements ponctuels. Des sorties à la journée seront organisées chaque samedi, permettant aux membres de découvrir ou de pratiquer dans des environnements variés. Les destinations privilégiées incluent les stations d'Ancelle et de La Joue du Loup, offrant des conditions de neige optimales pour les pratiquants.

La première sortie de cette nouvelle saison est déjà programmée pour le 12 décembre 2026 à la station d'Ancelle. En fonction des conditions d'enneigement sur le mont Serein, des sorties supplémentaires pourront être proposées le mercredi, offrant une flexibilité adaptée aux fluctuations météorologiques. Cette stratégie vise à maximiser l'accès à la pratique du ski pour tous les niveaux.

Invitation prestigieuse et mise à jour des tarifs

Le club a également annoncé la présence d'une invitée surprise de haut niveau lors de ses événements : le champion de ski Luc Alphand. Cette présence prestigieuse témoigne de l'ambition du Ski club du mont Serein de maintenir un lien fort avec l'excellence sportive française. L'association reste ouverte à de telles collaborations pour inspirer ses adhérents et renforcer sa visibilité.

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Sur le plan administratif, une légère augmentation des tarifs d'adhésion est prévue pour cette nouvelle saison. La licence sera proposée à 60,30 € pour les jeunes jusqu'à 16 ans, et à 65,90 € pour les adultes. Ces frais s'ajoutent à la cotisation annuelle au club, qui reste fixée à 10 €. Comme l'an dernier, les inscriptions et les demandes de licences s'effectueront entièrement par Internet, modernisant ainsi les démarches administratives pour les membres.