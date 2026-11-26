Le capitaine des Springboks Siya Kolisi loue Antoine Dupont comme un joueur extraordinaire. Il explique comment l'ouvreur français a influencé la victoire du 13 novembre à Paris.

Avant le choc décisif qui opposera l'Afrique du Sud à la France dimanche à Twickenham, Siya Kolisi, le capitaine des Springboks, n'a pas hésité à saluer les mérites de son homologue français Antoine Dupont. Le Sud-Africain a qualifié l'ouvreur du XV de France de " joueur extraordinaire ", soulignant son impact majeur sur le jeu. Cette prise de position intervient dans un contexte où l'admiration entre les deux capitaines semble prévaloir avant cette finale du Championnat des nations.

Une admiration explicite pour l'ouvreur français

Siya Kolisi a exprimé une estime sans faille pour Antoine Dupont lors de sa conférence de presse. Il a estimé qu'il faudrait être " un idiot pour nier " les compétences exceptionnelles de l'international français. Le capitaine sud-africain a détaillé que les actions du meneur de jeu, ainsi que son leadership et sa liberté d'exécution, font une différence énorme. Il a précisé que ces qualités bénéficient non seulement aux Bleus, mais éclipsent aussi la performance des adversaires directs.

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Leçons tirées de la défaite au Stade de France

La confiance des Springboks s'est heurtée à la réalité lors de la cinquième journée du Championnat des nations. Le vendredi 13 novembre, le XV de France avait dominé l'Afrique du Sud sur le score de 21 points à 19 au Stade de France. Siya Kolisi a admis que despite une mêlée sud-africaine dominante, les Bleus ont gagné grâce à leur jeu courant et leur maîtrise des ballons aériens. Il a reconnu que l'équipe française dispose de nouveaux talents qui ont poussé les Springboks à revoir leur stratégie pour cette finale.

Rassie Erasmus suspendu et absence du staff

La conférence de presse de mercredi s'est tenue dans un contexte particulier pour la délégation sud-africaine. Le sélectionneur Rassie Erasmus n'était pas présent, étant suspendu par World Rugby pour six matches. Cette sanction fait suite à ses critiques véhémentes sur l'arbitrage après le match perdu contre la France. En l'absence de l'entraîneur principal, Siya Kolisi a dû faire face seul à la presse internationale, rompant avec la présence habituelle du staff technique lors de ces rendez-vous officiels.

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Enjeux majeurs et compositions pour la finale

Dans le cadre de cette ultime confrontation à Twickenham, la France tentera de remporter son premier titre de champion des nations de son histoire. Cependant, l'Afrique du Sud affronte un revers logistique important avec la déclaration de forfait du double meilleur joueur du monde, Pieter-Steph du Toit. De leur côté, les Bleus aligneront Antoine Dupont à l'ouverture et Grégory Alldritt au numéro 8. Le retour de Tyler Duguid dans l'équipe est également attendu pour renforcer le XV de France face aux Springboks.

Objectifs et perspectives pour les deux équipes

Siya Kolisi a insisté sur la nécessité de corriger les erreurs commises lors de la précédente rencontre. Bien que les Springboks aient réalisé de bonnes performances dans certains secteurs, ils doivent identifier ce qui a échoué pour s'ajuster. Pour les Français, l'objectif est de confirmer leur supériorité récente et de transformer cette dynamique en victoire historique. La presse attend avec impatience de voir comment ces deux équipes ajusteront leurs tactiques pour les 80 minutes qui compteront.