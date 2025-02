Six Supporteurs d'Extrême Droite Interpellés Après Agression Violente à Paris

Six individus liés à l'extrême droite radicale ont été arrêtés dimanche après une agression violente à Paris. La victime, un militant syndical, a été blessée à plusieurs reprises, dont une blessure importante qui pourrait être due à un coup porté avec une arme blanche. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire.

Six individus liés à l'extrême droite radicale ont été interpellés dimanche 16 février 2025 à Paris, soupçonnés d'avoir violemment agressé un homme. Selon RTL, confirmant une information de BFMTV, ces individus, encagoules et munis de tessons de bouteilles, auraient pénétré dans une cour d'immeuble abritant une association de travailleurs immigrés avant de s'en prendre à la victime présent sur place.

La préfecture de police a indiqué que la victime présentait « plusieurs plaies, dont une plus importante pouvant être consécutive à un coup porté au moyen d'une arme blanche ». Son pronostic vital avait été engagé un temps, mais l'homme a pu quitter l'hôpital dans la nuit de son agression. Le parquet de Paris a déclaré à nos confrères qu'une trentaine d'individus avaient « forcé la porte de l'immeuble », tandis que la préfecture de police évoque une vingtaine de militants impliqués. Ce lundi après-midi, six personnes étaient placées en garde à vue. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Paris. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a indiqué sur Bluesky que l'homme agressé était un militant issu de son syndicat. « Cette attaque, d'une violence inouïe, doit être fermement condamnée et les auteurs jugés », écrit-elle. Le député écologiste Pouria Amirshashi, de la 5e circonscription de Paris, a dénoncé une attaque « contre les immigrés », alors qu'une projection de film organisée par le collectif antifasciste Young Struggle Paris se déroulait simultanément. Ce dernier a appelé à un rassemblement à la Gare de l'Est, ce lundi, à 18 h.





AGRESION EXTRÊME DROITE PARIS IMMIGRES HOMICIDE VOLONTAIRE

