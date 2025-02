Six Spectacles à ne Pas Manquer à Paris Cette Semaine

Découvrez notre sélection des pièces et shows à ne pas manquer pour égayer vos journées et animer vos soirées à Paris cette semaine.

Paris regorge de spectacles pour satisfaire toutes vos envies de sorties. Entre classiques revisités, créations audacieuses et one-man-shows percutants, la semaine s'annonce prometteuse.

Découvrez notre sélection des pièces et shows à ne pas manquer pour égayer vos journées et animer vos soirées !DOM JUAN - Tigran Mekhitarian\Un Dom Juan revisité comme vous ne l'avez jamais vu ! Avec une mise en scène résolument moderne, Tigran Mekhitarian propulse Molière dans notre époque, mêlant rap, hip-hop et danse urbaine. Exit la beauté figée des vers : ici, les mots résonnent avec une force brute et contemporaine. Une adaptation audacieuse qui interroge la société bien-pensante et bouscule l'ordre établi, déjà acclamée au Festival d'Avignon 2024. Lieu : Théâtre de la Madeleine, 19 Rue de Surène, 75008 ParisOUBLIE-MOI\Une histoire d'amour qui semble parfaite, jusqu'à ce qu'un simple oubli vienne tout bouleverser… Jeanne demande à Arthur d'aller acheter du lait et un timbre, une requête pourtant facile à retenir. Mais cet oubli, si anodin soit-il, va changer leur histoire. Avec cette comédie récompensée aux Molières 2023, Marie-Julie Baup et Thierry Lopez signent une mise en scène audacieuse, portée par un duo d'acteurs brillants. Plus de 150 000 spectateurs ont déjà succombé à ce charme inattendu, inspiré de In Other Words de Matthew Seager. Lieu : Théâtre La Bruyère, 5 Rue la Bruyère, 75009 ParisPRIVÉ S.V.P.\Avec PRIVÉ S.V.P., Maud Lübeck transforme son amour d'adolescence disparu en une œuvre bouleversante. Adapté de son album 1988, Chroniques d’un adieu et de son livre éponyme, ce spectacle hybride mêle textes, photographies et extraits de journaux intimes, comme autant de pièces à conviction d’une rencontre qui a changé sa vie. Aux côtés de Clotilde Hesme, qui l’incarne à travers les âges, elle revisite ce passé avec une mise en scène intime, portée par des cordes et des chansons piano-voix. Lieu : Théâtre 14, 20 Av. Marc Sangnier, 75014 ParisLES CHATOUILLES ou La danse de la colère\Dans un seul-en-scène bouleversant, Andréa Bescond raconte, avec justesse et humour, son enfance marquée par un drame et les répercussions sur sa vie d'adulte. À travers la danse et une interprétation saisissante, elle incarne tour à tour sa famille, ses proches et son bourreau, livrant un récit poignant où le corps devient un véritable langage. Lieu : La Pépinière Théâtre, 7 Rue Louis le Grand, 75002 ParisDe la servitude volontaire\Pourquoi des millions d’hommes se soumettent-ils à un seul ? Inspiré du Discours sur la servitude volontaire de La Boétie, ce spectacle interroge la mécanique du pouvoir et de la soumission. Une réflexion percutante portée par Jean-Paul Farré, mise en scène par Jacques Connort. Lieu : Théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au Lard, 75004 ParisLE JOURNAL\Edmond, directeur de journal, s’apprête à révéler un scandale impliquant un ministre ambitieux. Mais lorsque sa fille est arrêtée à Jakarta, seul cet homme peut l’aider. Publier ou protéger ? Une pièce captivante, entre tension politique et dilemme moral, portée par des dialogues acérés. Lieu : Théâtre de Paris, 15 Rue Blanche, 75009 ParisAvec ces six spectacles, une semaine riche en émotions vous attend ! Que ce soit pour frissonner, réfléchir ou éclater de rire, Paris a de quoi illuminer vos soirées. Ne tardez pas, réservez vos places et laissez-vous tenter ! Besoin d’inspiration ? Cliquez ici.





