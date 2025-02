Six Nations : Le plaidoyer de Galthié et du Stade Toulousain rejeté pour Romain Ntamack

Les juges du Six Nations ont refusé de comptabiliser le match de Top 14 Clermont-Toulouse pour réduire la suspension de Romain Ntamack. Malgré les arguments de Fabien Galthié et du Stade Toulousain, Ntamack devra purger son dernier match de suspension avant d'être à nouveau disponible pour le XV de France.

Malgré les plaidoyers de Fabien Galthié et une lettre du Stade Toulousain, les juges du Six Nations n'ont pas accepté de comptabiliser la rencontre de Top 14 Clermont-Toulouse, dimanche soir, pour réduire la suspension de Romain Ntamack. Cette décision, compréhensible, met fin aux espoirs de voir le demi d'ouverture français retrouver le terrain avant la rencontre face à l'Italie le 23 février.

Lundi, après avoir réentendu Romain Ntamack (25 ans), le panel des juges du Six Nations a confirmé qu'elle ne comptabilisera pas le match de Top 14 Clermont-Toulouse pour purger le dernier match de suspension de Ntamack. L'ouvreur du XV de France avait été expulsé pour une charge à l'épaule lors de la victoire contre le pays de Galles (43-0) en ouverture du Tournoi. Fabien Galthié avait retiré Ntamack de la liste des 19 joueurs protégés en vue de la troisième journée du Tournoi, laissant entendre que le joueur pourrait être mis à disposition de son club. Cependant, le jury du Six Nations a considéré qu'en qualité de joueur « premium » du XV de France, Ntamack n'aurait jamais été remis à disposition du Stade Toulousain pour ce déplacement à Clermont, après deux rencontres consécutives du Tournoi. Pour rappel, Ntamack avait suivi la semaine dernière le Head Contact Process, l'atelier plaquage de World Rugby, ce qui avait mécaniquement réduit sa sanction d'une semaine. Il lui restait donc un match de suspension à purger. Cette affaire rappelle que pendant le Tournoi, la Premiership anglaise est le seul Championnat qui ferme ses portes pendant deux mois, entre le 27 janvier et le 20 mars. Il ne serait pas juste qu'un joueur italien, irlandais, écossais, gallois ou français puisse, pendant le Tournoi, utiliser un doublon de son Championnat domestique pour soustraire un match de suspension. Malgré les arguments de Galthié, qui a souligné les bienfaits d'un match contre une opposition de la qualité de Clermont pour la vivacité d'esprit du joueur, et de la contribution du Stade Toulousain, la commission du Six Nations n'a pas été convaincue. Ntamack pourrait être aligné avec Toulouse à Clermont dimanche, mais il sera requalifié à partir du 24 février et pourra postuler à Toulouse-Vannes en Top 14 (1er mars) et surtout à Irlande-France (8 mars)





