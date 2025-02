Six Mois de Prison pour Abandon d'un Chien en État de Décomposition

Une jeune femme de Nice a été condamnée à six mois de prison ferme pour avoir abandonné son chien, un Staffordshire bull-terrier, à un triste sort. L'animal a été retrouvé mort et en état de décomposition dans l'appartement de sa propriétaire, qui avait quitté le logement sans prévenir.

Le tribunal correctionnel de Nice a été confronté à une affaire de maltraitance animale particulièrement choquante ce mardi 11 février, comme l'indique Nice Matin. La prévenue, originaire de Châteauroux et désormais résidente à Nice (Alpes-Maritimes), avait quitté son logement sans prévenir, laissant son chien, Perle Magic Dreams, un Staffordshire bull-terrier, à un sort tragique. À son retour, l'animal était en état de décomposition avancée, une boîte en fer rongée entre ses pattes.

En l'absence de la jeune femme à l'audience, elle a d'abord nié les faits, prétendant être partie en vacances. Cependant, face aux preuves accablantes qui s'accumulaient, elle a fini par avouer avoir abandonné son chien sans lui fournir de nourriture. Ce témoignage s'est heurté à la réalité des placards de l'appartement, remplis de provisions, démontrant qu'elle n'était pas à court de ressources. La justice a infligé à la jeune femme une peine de six mois de prison ferme. L'association de protection animale Arpa, constituée partie civile dans cette affaire, a obtenu la confiscation d'un autre chien que la jeune femme avait adopté peu après les faits. La condamnation comprend également une interdiction définitive de posséder un animal et le remboursement des frais engagés par l'association.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Maltraitance Animale Abandon Condamnation Tribunal Nice

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Six Mois de Prison pour un Harceleur Ex-ConjointUn homme de 47 ans a été condamné pour avoir harcelé sa récente ex-compagne pendant de nombreux mois en lui lançant des menaces de violence et en dégradant son domicile.

Lire la suite »

Procès d'agression sexuelle à Agen : six mois de prison fermeUn homme de 34 ans a été condamné à six mois d'emprisonnement ferme pour agression sexuelle sur une jeune femme à Agen. Le prévenu, absent à l'audience, nie les faits. L'avocate de la victime évoque les conséquences physiques et psychologiques de l'agression.

Lire la suite »

Agen : six mois de prison pour une agression sexuelle en pleine rueL’individu, âgé de 34 ans, ne s’est pas présenté à l’audience, ce mercredi 12 février

Lire la suite »

Six ans de service et six mois de précarité pour une ex-policière adjointeTiffany, une ex-policière adjointe, se retrouve dans une situation de précarité financière après la fin de son contrat de fonction publique. Malgré ses six années de service à l'État, elle attend toujours son attestation employeur, qui lui permettrait d'accéder à des droits et une couverture sociale.

Lire la suite »

Un jeune automobiliste suspendu de conduite pour six mois après refus d'obtempérerSamedi 25 janvier, à Saint-Sever, un jeune automobiliste a refusé de se soumettre aux injonctions des gendarmes lors de contrôles d'alcoolémie. Après une poursuite et une arrestation, le conducteur de 18 ans a reconnu les faits et son permis a été suspendu pour six mois par la préfecture des Landes.

Lire la suite »

Février, mois qui ne ressemble à rien d'autre ou mois qui ne ressemble à rien ?L'Open d'Australie est fini. La saison de tennis est maintenant entrée dans une phase un peu plus calme. Pas de Grand Chelem à l'horizon pour un bout de temps.

Lire la suite »