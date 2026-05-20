Six mineurs étrangers sauvés d'un réseau de traite d'êtres humains en Équateur

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que la police équatorienne a sauvé six mineurs victimes d'un réseau de traite d'êtres humains soupçonné d'être lié à la secte juive ultra-orthodoxe Lev Tahor. Les mineures ont été retrouvées dans un bâtiment dépourvu de conditions humanitaires adéquates.

Six mineurs étrangers ont été sauvés d'un réseau de traite d'êtres humains en Équateur, a annoncé le ministère de l'Intérieur du pays mardi 19 mai.

La secte juive ultra-orthodoxe Lev Tahor est soupçonnée d'être impliquée par les autorités. La police équatorienne a sauvé six mineurs victimes d'un réseau de traite d'êtres humains soupçonné d'être lié à la secte juive ultra-orthodoxe, a annoncé ce mardi 19 mai le ministère de l'Intérieur. L'opération de police a eu lieu dans la province de Santo Domingo de los Tsachilas, dans le centre de l'Équateur.

Les mineures ont été retrouvées dans un bâtiment dépourvu de conditions humanitaires adéquates, a indiqué le ministère sur X. Dans une vidéo diffusée par ses soins, des mineures apparaissent couvertes d'un long voile noir. L'enquête porte sur les délits présumés de traite d'êtres humains et d'exploitation forcée impliquant des membres de la secte Lev Tahor.

Une secte soupçonnée de maltraitances, viols et grossesses forcéeset remis aux autorités américaines neuf membres de cette secte juive poursuivies dans plusieurs pays pour violences sexuelles et maltraitances sur mineurs. Lors d'une perquisition dans le sud du pays motivée par des soupçons de traite d'êtres humains, des membres de la secte ont été arrêtés pour des actes de grossesses forcées, maltraitance d'enfants et viols.

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